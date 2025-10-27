Mannheim – 600 Menschen protestieren bei WIR SIND DIE TÖCHTER – MERZ SPRICHT NICHT FÜR UNS

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Über 600 Personen haben am Sonntag, den 26.10., gegen Merz‘ Stadtbild-Aussage auf der Straße demonstriert. Wir haben Friedrich Merz gezeigt: Das Stadtbild in Mannheim ist vielfältig und divers. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren für rassistische Aussagen. Gerade in Mannheim wissen wir, was das Stadtbild ausmacht: Menschen aus rund 170 Nationen, mit verschiedensten kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründen. Ein Bundeskanzler sollte für ALLE Bürger*innen sprechen und nicht einzelne Bevölkerungsgruppen diffamieren und als Problem im Stadtbild darstellen.

Die Demonstration wurde hauptverantwortlich von der SPD-Stadträtin Annalena Wirth und der GRÜNEN Kreissprecherin Tamara Beckh organisiert. Als Rednerinnen waren neben Vertreterinnen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Tamara Beckh), der SPD (Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori) und den Linken (Bezirksbeirätin Isabell Fuhrmann und Mitglied des Kreisvorstands Isabell Iusco) auch die Vorsitzende des Migrationsbeirats, Andrea Chagas López, vom Landesverband der kommunalen Migrantenvertretung BW, Zahra Alibabanazhed Salam, für den Internationalen Frauentreff Fouzia Hammoud, Annahita Azizi von Frauen Leben Freiheit, Ezo Özlem vom Feministischen Bündnis, Yasmin Shabani vom Mannheimer Frauenbündnis und Marija Mavrak vom Frauenhaus Mannheim vertreten.

Frauen und migrantisierte Personen werden weiterhin strukturell benachteiligt. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland Opfer eines Femizids. Täglich sind Migrant*innen Opfer von rassistisch motivierten verbalen oder physischen Angriffen. Diese Gewalt wird durch derlei diffamierenden Aussagen immer weiter befeuert.

Anstatt Lösungen für die tatsächlichen Probleme zu finden, werden wortgleich Narrative von AfD und Co. Übernommen. Steigende Lebenshaltungskosten, marode Schulen, Innenstädte, die sich immer weiter aufheizen – Antworten des Kanzlers sucht man bislang vergeblich. Stattdessen wird mal wieder Migration und Kriminalität in den Zusammenhang gesetzt. Das wurde in zahlreichen Studien widerlegt – wider besseren Wissens diffamiert Merz marginalisierte Gruppen.

Organisiert wurde die Demonstration von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mannheim, Grüne Jugend Mannheim, SPD Mannheim, Jusos Mannheim, Die Linke Mannheim, [‘solid], Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Jugend, Fridays For Future Mannheim, Seebrücke Mannheim, Queeres Zentrum Mannheim

Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Mannheim