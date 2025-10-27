Ludwigshafen – „Wort & Wein: Sankt Martin“ im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Jedes Jahr am 11. November werden Traditionen lebendig. In der Dämmerung treffen sich die Kinder zu Laternenumzügen, später lassen sich die Erwachsenen den Gänsebraten schmecken, da und dort werden Gottesdienste zelebriert. All dieses gilt dem heiligen Martin und seiner überaus generösen Tat: An einem kalten Wintertag vor mehr als 1600 Jahren teilte er seinen Mantel in zwei Hälften und rettete damit einem Bettler das Leben.

In der nächsten Veranstaltung der Reihe Wort & Wein am Freitag, 7.11.2025 um 19.30 Uhr begeben sich die Pfalzbau Bühnen auf die Spuren des Mannes, der sich vom Heiden zum Christen, vom Soldaten zum Bischof wandelte und bis heute für seine Barmherzigkeit verehrt wird. Intendant Tilman Gersch spricht mit dem Zahnarzt Günter Dhom über den Gedanken des Teilens, wie er zum Beispiel in der Bürgerstiftung Ludwigshafen praktiziert wird. Der Wiesbadener Schauspieler Tobias Lutze liest aus Zeugenberichten und Legenden, die Main­zer Sängerin Maren Schwier gibt geistliche und weltliche Lieder zum Besten.

Der Wein dazu kommt sinnigerweise aus St. Martin in der Pfalz. Das Weingut Schneider residiert dort im Alten Schlösschen, einem Bauwerk aus dem frühen 16. Jahrhundert. Der Historie des Anwesens begegnet die Winzerfamilie mit einem der modernsten Kelterhäuser unserer Region.

Einheitspreis 22 € (Inkl. 3 Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau