Ludwigshafen – Schillerschule Oggersheim: Erster Schultag nach den Herbstferien in sanierten und neuen Unterrichtsräumen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der erste Schultag nach den Herbstferien hat für die Schüler*innen der Schillerschule in Oggersheim in sanierten Schulräumen begonnen. Am Montagvormittag, 27. Oktober 2025, empfingen Schulrektorin Silvia Laubenstein, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt sowie Kim Kleinholdermann vom Bereich Gebäudewirtschaft zuvor die anwesenden Schüler*innen und ihre Eltern mit einer kurzen Begrüßungsrede im neu gestalteten Schulhof. Anschließend wurde Frau Laubenstein symbolisch der Schlüssel für den Neubau übergeben. Während anschließend der Unterricht begann, wurden die Eltern durch die Räume des neuen Gebäudes geführt.

Seit 2022 wird die Schillerschule in Oggersheim umfassend saniert und erweitert, um die Kapazitäten der Schule zu erweitern. Neben einer Sanierung der Bestandsgebäude, dem sogenannten Schillerbau und Luitpoldbau, wurde zusätzlich ein Neubau errichtet. Im Luitpoldbau wurden die Fenster energetisch saniert sowie ehemalige Verwaltungsräume zu Klassenräumen umgebaut. Im Schillerbau wurden ebenfalls die Fenster und die Beleuchtung saniert, zusätzlich wurde der Anschluss an den Neubau umgesetzt. In diesem sind neben einer Mensa im Erdgeschoss verschiedene Multifunktionsräume, die Verwaltung und Lehrerzimmer untergebracht. Auf dem Dach des Neubaus wurde darüber hinaus eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Erneuerung der Außenanlage hatte sich Anfang 2024 durch einen Knochenfund und die daran anschließenden archäologischen Grabungen verzögert, die Arbeiten mussten für mehrere Monate ruhen. Nun wurde der Schulhof erneuert, der alte Asphaltboden durch Pflaster ersetzt sowie Sitzblöcke und Bäume ergänzt. Für die Kinder gibt es ein Ballspielfeld und neue Spielgeräte.

Quelle: Stadt Ludwigshafen