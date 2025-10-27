Lorsch – Allerseelen, Halloween und die Geheimnisse des Todes – Stadtführung der besonderen Art am 1. November 2025

Lorsch / Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltung startet um 18 Uhr. Wer Lorsch auf einen spannenden Rundgang durch historische Ecken und im Hinblick auf die geheimnisvollen Aspekte des Todes sowie den Traditionen und Bräuchen erkunden möchte, hat am Samstag, 1. November 2025 bei einer Führung dazu die Gelegenheit. Die Sonderführung mit dem Titel „Schattenwege – Allerseelen, Halloween und die Geheimnisse des Todes“ startet um 18 Uhr und ist ein Angebot der Tourist-Information NibelungenLand. Anmeldungen sind vor Ort im Alten Rathaus, Marktplatz bis Samstag, 1. November 2025 um 16 Uhr möglich, die Teilnahmezahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Die unterhaltsame Stadtführung bietet eine Mischung aus Geschichte und spannenden Anekdoten bei der die Geheimnisse des Todes mit Respekt, aber auch einem Augenzwinkern betrachtet werden und richtet sich ausdrücklich an Erwachsene.

Mit diesem Angebot möchte die Tourist-Information NibelungenLand Lorschs Gästen, aber auch Alteingesessenen und Zugezogenen, die Möglichkeit geben, Lorsch in all seiner Vielfalt kennenzulernen. Informationen zu Terminen und Preisen sind in der Rubrik „Gästeführungen“ auf www.nibelungenland.net zu finden.

Info: Die Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

Quelle: Wirtschaftsförderung Region Bergstrasse