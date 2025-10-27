Landau – Wegen Allerheiligen: Wochenmarkt findet bereits am Freitag 31. Oktober statt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Allerheiligen: Landauer Wochenmarkt findet bereits am Freitag, 31. Oktober, statt Ausnahmsweise bereits am Freitag: Der Landauer Wochenmarkt wird anlässlich des Feiertags „Allerheiligen“ vorverlegt – sprich von Samstag, 1. November, auf Freitag, 31. Oktober.

Beginn und Ende des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz bleiben unverändert bei 7 bis 14 Uhr.

Bildunterschrift: Der Wochenmarkt auf dem Landauer Rathaus findet in dieser Woche statt am Samstag, 1. November, bereits am Freitag, 31. Oktober, statt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle/Foto: Stadt Landau in der Pfalz