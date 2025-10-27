Landau – Tanzcafé 60plus: Am Sonntag, 9. November, wird wieder das Tanzbein geschwungen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Tanzen verbindet – unter diesem Motto findet das Tanzcafé 60plus am Sonntag, 9. November statt. Eingeladen sind alle, die gerne tanzen und bei Kaffee, Kuchen und guter Musik Kontakte pflegen möchten. Das Tanzcafé findet ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Ökumenischen Sozialstation, Otto-Hahn-Straße 6 in Landau statt. Einlass ist ab 14:30 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro.

Für alle, die sich schon den nächsten Termin vormerken möchten: Das nächste Tanzcafé 60plus findet am 14. Dezember statt.

Hinweise und Informationen zum Tanzcafé 60plus erhalten interessierte Tänzerinnen und Tänzer bei Ulrike Sprengling (Beauftragte für die Belange älterer Menschen der Stadtverwaltung Landau) unter der Telefonnummer 0 63 41/13 50 16 oder bei Claudia Sarter (Fachkraft Gemeindeschwesterplus) unter Telefon 01 59 04 02 07 88.

Bildunterschrift: Das nächste Tanzcafé 60plus ist am Sonntag, 9. November. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz