Lampertheim – 36-Jähriger leblos in Keller aufgefunden – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nach dem Fund eines leblosen Mannes am Montagvormittag (27.10.) haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße wurde ein 36-Jähriger leblos aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Das Anwesen wurde deshalb abgesperrt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden. Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

vor.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

