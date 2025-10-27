  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.10.2025, 16:02 Uhr

Hirschberg an der Bergstraße – BAB 5 – Fahrerin rammt mit Auto mehrere Warnbaken

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag war eine 38-Jährige mit einem Smart auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 5 von Weinheim in Richtung Hirschberg unterwegs. Um kurz vor 16 Uhr verlor sie aus bislang unbekanntem Grund die Spur und zog nach rechts auf den Standstreifen. Dort kollidierte das Auto mit insgesamt sechs Warnbaken, die durch die Luft geschleudert wurden. Einige landete auf dem rechten Fahrstreifen. Der 61-jährige Fahrer eines Wohnmobils konnte den plötzlich auftauchenden Hindernissen nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die am Boden liegenden Warnbaken. Bei den beiden Kollisionen entstand ein Gesamtschaden von über 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnpolizei übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim / München – Dennis „Lucky Luke“ Haddad von den Black Scorpions gewinnt nach KO seinen fünften Profi-WM Titel

    • Mannheim / München – Dennis „Lucky Luke“ Haddad von den Black Scorpions gewinnt nach KO seinen fünften Profi-WM Titel
      Foto: Coach Armia Abd Rabo mit Dennis „Lucky Luke“ Haddad und Coach Phillipp Michalski INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar / München — Am 25. Oktober fand die Steko‘s Fightnight in der kleinen Olympiahalle in München statt. Das Mannheimer Kampfsportzentrum Black Scorpions ging mit 2 Kämpfern an den Start und konnte 2 Siege mit ... Mehr lesen»

      • Speyer – Erneuerung von Sitzbänken in der Maximilianstraße

    • Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Montag, 3. November, bis Freitag, 7. November 2025, erneuert die Stadt Speyer vier Hockerbänke in der Maximilianstraße auf Höhe der Polizeiwache. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bereits im Laufe der Kalenderwoche 44 werden die bestehenden Holzlatten der Bänke demontiert. Anschließend erfolgt die Entfernung der bisherigen Granitsockel. Die neuen Bänke ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Wort & Wein: Sankt Martin“ im Pfalzbau

    • Ludwigshafen – „Wort & Wein: Sankt Martin“ im Pfalzbau
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Jedes Jahr am 11. November werden Traditionen lebendig. In der Dämmerung treffen sich die Kinder zu Laternenumzügen, später lassen sich die Erwachsenen den Gänsebraten schmecken, da und dort werden Gottesdienste zelebriert. All dieses gilt dem heiligen Martin und seiner überaus generösen Tat: An einem kalten Wintertag vor mehr als 1600 ... Mehr lesen»

      • Lampertheim – 36-Jähriger leblos in Keller aufgefunden – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

    • Lampertheim – 36-Jähriger leblos in Keller aufgefunden – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes
      Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nach dem Fund eines leblosen Mannes am Montagvormittag (27.10.) haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße wurde ein 36-Jähriger leblos aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Fight Night – House of Suffering – Muay Thai und K1 in der GBG Halle

    • Mannheim – Fight Night – House of Suffering – Muay Thai und K1 in der GBG Halle
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ring Frei für Muay Thai und K1 heißt es am 15.11.2025 in der GBG Halle Mannheim. Die Fight Night Mannheim wird wieder K1 und Muay Thai Kämpfe der Extraklasse bieten. Die stärksten Kämpferinnen und Kämpfer der regionalen Clubs und Vereine werden ihr Können zeigen und dem Publikum spektakuläre Kämpfe bieten. ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Schulterschluss für den Klimaschutz

    • Weinheim – Schulterschluss für den Klimaschutz
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt Weinheim und Unternehmen am Standort unterzeichnen beim Mittagstreff der Wirtschaft eine gemeinsame Erklärung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Weinheim. „Die Stadt Weinheim wird bis 2040 klimaneutral. Wir gestalten eine lebenswerte, begrünte und resiliente Stadt. In dieser sind erneuerbare Energien, eine nachhaltige Wärmeversorgung und umweltfreundliche Mobilität selbstverständlich.“ Mit diesem Satz beginnt eine ... Mehr lesen»

      • Landau – Wegen Allerheiligen: Wochenmarkt findet bereits am Freitag 31. Oktober statt

    • Landau – Wegen Allerheiligen: Wochenmarkt findet bereits am Freitag 31. Oktober statt
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Allerheiligen: Landauer Wochenmarkt findet bereits am Freitag, 31. Oktober, statt Ausnahmsweise bereits am Freitag: Der Landauer Wochenmarkt wird anlässlich des Feiertags „Allerheiligen“ vorverlegt – sprich von Samstag, 1. November, auf Freitag, 31. Oktober. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Beginn und Ende des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz bleiben unverändert bei 7 bis ... Mehr lesen»

      • Mannheim – BAB6 – Autoreifen verloren und geflüchtet – Zeugenaufruf

    • Mannheim – BAB6 – Autoreifen verloren und geflüchtet – Zeugenaufruf
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits vergangenen Donnerstag verlor auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Mannheim ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Reifen, wodurch zwei nachfolgende Autos stark beschädigt wurden. Einem 35-jährigen Toyota-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig dem Hindernis auf dem linken Fahrstreifen auszuweichen, weshalb er den Reifen überfuhr. Durch die Wucht des ... Mehr lesen»

      • Mannheim – DeepTalk: „ADHS – Modediagnose oder Erkrankung?“ am Mittwoch 29.10. um 18 Uhr

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Reihe „Deep Talk“ redet Frauke Kühnl mit Sabra Wilhelm und Manuel Jobi; Expert:innen zum Thema ADHS. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist nicht wie Mumps oder Masern eine klar zu bestimmende Krankheit. Dennoch ist es eine neuronale Störung, die gravierende Folgen haben kann. Von einer „originellen“ Persönlichkeitsvariante bis hin zu einer ... Mehr lesen»

      • Lorsch – Allerseelen, Halloween und die Geheimnisse des Todes – Stadtführung der besonderen Art am 1. November 2025

    • Lorsch – Allerseelen, Halloween und die Geheimnisse des Todes – Stadtführung der besonderen Art am 1. November 2025
      Lorsch / Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltung startet um 18 Uhr. Wer Lorsch auf einen spannenden Rundgang durch historische Ecken und im Hinblick auf die geheimnisvollen Aspekte des Todes sowie den Traditionen und Bräuchen erkunden möchte, hat am Samstag, 1. November 2025 bei einer Führung dazu die Gelegenheit. Die Sonderführung mit dem Titel ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com