Heppenheim – Volkstrauertag am Sonntag, 16. November 2025 – Gedenkfeiern in Heppenheim

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Volkstrauertag gehört zu den „stillen Feiertagen“ in Deutschland. Seit 1922 erinnert er zwei Sonntage vor dem ersten Advent an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Bundesweit gedenken Menschen an diesem Tag der Kriegstoten und aller Opfer von Gewalt über alle Nationen hinweg. Der Gedenktag geht auf eine Initiative des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zurück. Bereits bei der ersten Gedenkfeier im Jahr 1922 sprach der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe im Berliner Reichstag Worte, die bis heute nichts an Bedeutung verloren haben: „Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat die Liebe not.“ In diesem Sinne lädt die Kreisstadt Heppenheim am Sonntag, 16. November 2025, alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur zentralen Gedenkfeier um 11:15 Uhr am Ehrenmal in der Ehrenmalanlage Gräffstraße ein.

Die Ansprache und das Totengedenken vor der Kranzniederlegung hält Bürgermeister Rainer Burelbach. Musikalisch gestaltet wird die Feier vom Evangelischen Posaunenchor und dem Heppenheimer Männerchor. Die Ehrenwache übernimmt die Reservistenkameradschaft Bergstraße. Neben der zentralen Veranstaltung in der Gräffstraße finden am Volkstrauertag auch in den Heppenheimer Stadtteilen Gedenkfeiern an den jeweiligen Ehrenmalen statt. Die Stadt Heppenheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an den Gedenkfeiern teilzunehmen und gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken.

Heppenheim-Mitte Sonntag, 16. November 2025, 11:15 Uhr, am Ehrenmal, Ehrenmalanlage Gräffstraße

Erbach Sonntag, 16. November 2025, 10:00 Uhr, am Ehrenmal

Hambach Sonntag, 16. November 2025, 10:00 Uhr, Gedenkfeier im Schulhof der Christophorus-Schule, anschließend Kranzniederlegung am

nahe gelegenen Ehrenmal

Kirschhausen Sonntag, 16. November 2025, 11:15 Uhr, am Ehrenmal

Mittershausen-Scheuerberg Sonntag, 16. November 2025, 14:00 Uhr, am Ehrenmal auf dem Friedhof Mittershausen

Ober-Laudenbach Sonntag, 16. November 2025, 11:00 Uhr, am Ehrenmal

Sonderbach am Samstag, 15. November 2025, 19:30 Uhr, am Ehrenmaluu

Wald-Erlenbach Sonntag, 16. November 2025, 10:45 Uhr, am Ehrenmal

Quelle: Stadt Heppenheim