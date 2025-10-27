Heidelberg – Kandidatinnen und Kandidaten für die Jugendgemeinderatswahl 2025 stehen fest – 60 Jugendliche bewerben sich um einen der 30 Sitze

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Insgesamt 60 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren kandidieren für einen der 30 Sitze des Heidelberger Jugendgemeinderats. Darunter sind zwölf Bewerberinnen und Bewerber, die bereits Erfahrung als Mitglieder des Gremiums gesammelt haben. Der Wahlausschuss hat die Kandidatinnen und Kandidaten am Freitag, 24. Oktober 2025, nach Ablauf der Bewerbungsfrist zugelassen. Die Wahl des Jugendgemeinderats findet in diesem Jahr vom 3. bis 9. Dezember 2025 statt. Alle Wahlberechtigten erhalten vorab einen persönlichen Brief mit ihren Zugangsdaten für die Online-Wahl.

Seit September hat die Stadtverwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem aktuellen Jugendgemeinderat bei mehr als 9.000 Jugendlichen für die Kandidatur geworben, unter anderem über einen persönlichen Brief von Oberbürgermeister Eckart Würzner, über regionale Medien, soziale Netzwerke, Plakate an Schulen, Postkarten und direkte Ansprache an Jugendliche in Schulen durch Mitglieder des aktuellen Jugendgemeinderates.

Quelle: Stadt Heidelberg