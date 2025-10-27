Heidelberg – „Herbstlese“ am 28.10.2025 in der GEDOK Galerie – Neuerscheinungen und Lesung mit GEDOK Literatinnen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Herbstlese“ – Gleich einem bunten Potpourri präsentieren die GEDOK-Literatinnen Marlene Bach, Renate Herrling, Barbara Imgrund, Heide-Marie Lauterer, Sofie Morin, Ingrid Samel, Claudia Schmid und Marion Tauschwitz ihre Neuerscheinungen und zeigen die Vielfalt ihres Schaffens. Roman, Lyrik, Erzählung – das Publikum erwartet eine kurzweilige literarische Reise durch die verschiedenen Genres. Nehmen Sie teil an diesem besonderen Abend und entdecken Sie für sich neue Lieblingsautorinnen!
Veranstaltungsort: GEDOK-Galerie, Römerstraße 22, 69115 Heidelberg
Termin: 28. Oktober, 2025, 19 Uhr
Eintritt frei, Spenden erbeten
Quelle: GEDOK Heidelberg