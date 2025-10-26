Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen sollte gegen 02:20 Uhr ein Fahrzeug in der Neulandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 27-jährige Fahrer des Wagens wendete sein Fahrzeug bei erkennen des Streifenwagens sofort und versuchte sich auf einem nahegelegenen Parkplatz zu verstecken. Jedoch schlug dieser Versuch fehl. Bei dem Fahrer konnten eindeutige Hinweise auf einen Alkoholkonsum festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Im laufe der Ermittlungen gab der Mann zudem zu, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim