Mannheim – „Stadtbild“-Demo „Wir sind die Töchter“: Antwort auf Bundeskanzler Merz – Zwischen Vielfalt, Politik und Pietät

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Mannheimer Marktplatz – jenem Ort, an dem der Polizist Rouven Laur im Mai durch einen Islamisten getötet wurde – fand am heutigen Sonntag eine Demonstration unter dem Motto „Wir sind die Töchter“ statt.

Anlass war die jüngste Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz über das sogenannte „Stadtbild“. Die Veranstalter – darunter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mannheim, Grüne Jugend Mannheim, SPD Mannheim, Jusos Mannheim, Die Linke Mannheim, [’solid], der DGB sowie Initiativen wie Fridays For Future, Seebrücke Mannheim, das Queere Zentrum Mannheim und Omas gegen Rechts – wollten ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und gegen Diskriminierung setzen.

In der gemeinsamen Erklärung heißt es:

„Wir zeigen Friedrich Merz: Das Stadtbild in Mannheim ist vielfältig und divers. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren für rassistische Aussagen. Gerade in Mannheim wissen wir, was das Stadtbild ausmacht: Menschen aus rund 170 Nationen mit unterschiedlichsten kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründen.“

Doch genau hier setzt die Diskussion an:

Kann eine von linken Gruppierungen organisierte Demonstration tatsächlich das gesamte Stadtbild Mannheims widerspiegeln? Mannheim ist eine Stadt mit mehr als 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – geprägt von sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten, sozialen Milieus und politischen Haltungen. Eine rein politisch ausgerichtete Kundgebung kann daher bestenfalls einen Teil dieses Stadtbildes abbilden, nicht aber das Ganze.

Zudem stößt der Veranstaltungsort selbst auf Kritik. Der Marktplatz gilt seit dem islamistischen Anschlag als Ort des Gedenkens an Rouven Laur. Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden es als pietätlos, dort eine politische Demonstration abzuhalten – unabhängig von der inhaltlichen Botschaft. Gerade dieser Spannungsbogen zwischen Erinnerung, Emotion und politischem Statement zeigt, wie sensibel das Thema „Stadtbild“ tatsächlich ist.

Parallel dazu beschäftigen weiterhin Sicherheitsfragen und Gewaltvorfälle die Mannheimer Innenstadt – zuletzt wurde ein Kioskbesitzer in den Quadraten angeschossen und schwerst verletzt, Raubüberfälle häufen sich. Auch das ist Teil der Realität in Mannheim, die nicht durch politische Parolen überdeckt werden kann.

Bemerkenswert ist zudem, dass laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer (Forschungsgruppe Wahlen, Oktober 2025) rund 63 Prozent der Deutschen die Aussage von Friedrich Merz über ein „problematisches Stadtbild“ grundsätzlich teilen. Besonders hoch ist die Zustimmung in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen (ca. 70 %) und bei über 60-Jährigen (ca. 66 %).

Quelle: ZDF-Politbarometer, Forschungsgruppe Wahlen, Oktober 2025

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen noch keine offiziellen Teilnehmerzahlen vor. Die Polizei war mit Präsenz vor Ort, größere Zwischenfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

MRN-News wird nachberichten.