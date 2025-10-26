Mannheim – SprachFit für Mannheim: Gemeinsam Startchancen für alle Kinder sichern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann Mannheim gewährleisten, dass jedes Kind – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund – von Anfang an faire Bildungschancen erhält?

Diese zentrale Frage stand im Fokus der Podiumsdiskussion „Bildung für morgen II“, zu der die Mannheimer Landtagsabgeordneten Dr. Susanne Aschhoff und Elke Zimmer (Bündnis 90/Die Grünen) am 22. Oktober ins Bürgerhaus Neckarstadt-West eingeladen hatten. Vor ca. 50 Gästen diskutierten Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne), Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, Marion Esser (Koordinatorin SprachFit Mannheim) und Stadtrat Chris Rihm (Grüne) über das im Endausbau befindliche Landesprogramm SprachFit – und die drängenden Herausforderungen seiner Umsetzung in der Quadratestadt.

Sprache als Grundpfeiler der Chancengerechtigkeit

Aktuell weist fast die Hälfte aller Mannheimer Kinder Sprachförderbedarf auf – eine alarmierende Zahl, die den Handlungsbedarf unterstreicht. „Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Sie öffnet Türen zu einer gerechten Zukunft – oder verschließt sie, wenn wir jetzt nicht handeln“, betonte Chris Rihm, Stadtrat und Landtagskandidat Mannheim Nord. Das Programm SprachFit setzt hier an: Geplant sind vier Stunden gezielte Sprachförderung pro Woche für bedürftige Kinder, Juniorklassen für Grundschüler:innen mit weiterem Unterstützungsbedarf sowie der Ausbau multiprofessioneller Teams in Kitas und Schulen. Zudem soll das erfolgreiche Programm „Lernen mit Rückwind“ verstetigt werden.

Mannheim als Modellregion – zwischen Vorreiterrolle und Engpässen

Als eine der ersten Kommunen in Baden-Württemberg übernimmt Mannheim eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung von SprachFit. Doch die Herausforderungen sind groß: Fehlende Ganztagsplätze, räumliche Kapazitätsengpässe und die Frage, wie Kinder erreicht werden, die keine Kita besuchen, erfordern kreative Lösungen. Wir haben bereits viel bewegt – aber wir müssen noch besser werden, erklärte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung

Eines wurde in der Diskussion deutlich: Sprachförderung ist keine isolierte Bildungsfrage, sondern eine gemeinsame Aufgabe von Familien, Kitas, Schulen und Politik. „Bildungsgerechtigkeit beginnt mit Sprache – und Sprache braucht ein starkes Netzwerk aus Menschen, die sich engagieren“, so Rihm. SprachFit startete 2023/24 und soll bis 2027/28 im Endausbau flächendeckend auf 4.200 Gruppen umgesetzt werden, begleitet von einem verpflichtenden Vorschuljahr und neuen Förderstrukturen.

Quelle: Grüner Landtagskandidat für den Wahlkreis Mannheim I / Mannheim Nord