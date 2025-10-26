Mannheim – Heute Demo auf dem Marktplatz : „Wir sind die Töchter“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Sonntag, 26.10. gehen wir auf die Straße. Wir zeigen Friedrich Merz: Das Stadtbild in Mannheim ist vielfältig und divers. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren für rassistische Aussagen. Gerade in Mannheim wissen wir, was das Stadtbild ausmacht: Menschen aus rund 170 Nationen, mit verschiedensten kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründen. Ein Bundeskanzler sollte für ALLE Bürger*innen sprechen und nicht einzelne Bevölkerungsgruppen diffamieren und als Problem im Stadtbild darstellen.

Frauen und migrantisierte Personen werden weiterhin strukturell benachteiligt. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland Opfer eines Femizids. Täglich sind Migrant*innen Opfer von rassistisch motivierten verbalen oder physischen Angriffen. Diese Gewalt wird durch derlei diffamierenden Aussagen immer weiter befeuert.

Anstatt Lösungen für die tatsächlichen Probleme zu finden, werden wortgleich Narrative von AfD und Co. Übernommen. Steigende Lebenshaltungskosten, marode Schulen, Innenstädte, die sich immer weiter aufheizen – Antworten des Kanzlers sucht man bislang vergeblich. Stattdessen wird mal wieder Migration und Kriminalität in den Zusammenhang gesetzt. Das wurde in zahlreichen Studien widerlegt – wider besseren Wissens diffamiert Merz marginalisierte Gruppen.

Dagegen gehen wir auf die Straße! Am Sonntag um 16 Uhr auf dem Marktplatz Mannheim zeigen wir deshalb: Wir sind das Stadtbild. Wir sind die Töchter. Wir stehen ein für eine vielfältige, offene Gesellschaft.

Mit dabei sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mannheim, Grüne Jugend Mannheim, SPD Mannheim, Jusos Mannheim, Die Linke Mannheim, [‘solid], Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Jugend, Fridays For Future Mannheim, Seebrücke Mannheim, Queeres Zentrum Mannheim

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Mannheim