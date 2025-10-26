Mannheim – CDU Mannheim wählt neuen Kreisvorsitzenden: Lennart Christ folgt auf Christian Hötting



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim heutigen Kreisparteitag der CDU Mannheim wurde Lennart Christ mit einem her-

ausragend guten Ergebnis von 89,53% zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Er ist

stellvertretender Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion und tritt bei der Land-

tagswahl am 8. März 2026 als CDU-Kandidat im Mannheimer Norden an.

Er folgt auf Christian Hötting, der nach vier Jahren an der Spitze des Kreisverbands nicht

erneut kandidierte. Hötting, der seit 2014 in Mannheim lebt und beruflich als Justizfach-

wirt tätig ist, möchte sich künftig stärker auf seine Arbeit im Gemeinderat sowie auf fa-

miliäre Verpflichtungen konzentrieren. „Die Tätigkeit als Kreisvorsitzender hat mir

wahnsinnig viel Spaß gemacht, war aber auch zeitlich sehr fordernd“, sagte Hötting. „Ich

bin dankbar, dass ich meiner Partei in einer schwierigen Phase dienen durfte. Gemein-

sam haben wir vieles erreicht – dafür sage ich allen Danke.“

Oberbürgermeister Christian Specht würdigte in einem Grußwort die großartigen Leis-

tungen von Christian Hötting als Kreisvorsitzender, nicht zuletzt weil er den Vorsitz des

Kreisverbands Mannheim in einer schwierigen Zeit übernommen hatte: „Du hast immer

allen zugehört, Du hast Dich in herausfordernden Zeiten mit allen Themen beschäftigt.

Das ehrt Dich sehr, lieber Christian. Ohne Dich wäre ich auch nicht als Oberbürgermeis-

ter hier!“.



Vier erfolgreiche Jahre im Zeichen der Erneuerung

Hötting war im Oktober 2021 zum Kreisvorsitzenden gewählt worden. In einer Zeit des

Umbruchs gelang es ihm, die CDU Mannheim zu einen und organisatorisch neu aufzu-

stellen. „Wir haben uns aus einer schwierigen Ausgangslage heraus konsolidiert und als

geschlossene Mannschaft neu formiert“, bilanzierte er.

Während seiner Amtszeit gewann die CDU in Mannheim drei aufeinanderfolgende Wah-

len – darunter die Oberbürgermeisterwahl 2023 mit Christian Specht, die Kommunal-

wahl 2024 und die Bundestagswahl. Zudem wurden unter seiner Führung sämtliche

Ortsverbände und Vereinigungen des Kreisverbands wieder aktiviert. „Die CDU Mannheim war

in den letzten vier Jahren immer dann erfolgreich, wenn wir geschlossen auf-

getreten sind. Unsere Mitglieder sind unser Fundament. Den Anspruch, die stärkste

Kraft in Mannheim zu sein, dürfen wir zu keinem Zeitpunkt aufgeben“ betonte Hötting.

Auch künftig will er der Partei verbunden bleiben – unter anderem als Vorsitzender

der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Mannheim.

Christ: „Mit neuer Energie, klaren Ideen und einem gemeinsamen Ziel“

Der neu gewählte Kreisvorsitzende Lennart Christ würdigte die Arbeit seines Vorgängers

und machte deutlich, dass er den erfolgreichen Kurs fortsetzen möchte.

„Die letzten Jahre haben gezeigt, was möglich ist, wenn wir als CDU geschlossen auftre-

ten“, erklärte Christ. „Wir haben die Oberbürgermeisterwahl gewonnen, bei der Gemein-

deratswahl zugelegt und bei der Bundestagswahl Platz eins erreicht. Mit klaren Botschaf-

ten, starker Organisation und engagierten Mitgliedern können wir erfolgreich sein.“

Sein Ziel ist es, diese Stärke weiter auszubauen. „Ich möchte eine CDU, die kampagnen-

fähig ist, Orientierung gibt und die Themen anspricht, die die Menschen wirklich bewe-

gen. Jetzt geht es darum, diesen Weg weiterzugehen – mit neuer Energie, klaren Ideen

und einem gemeinsamen Ziel: Eine starke CDU für ein starkes Mannheim“, so Christ.

Der Maschinenbauingenieur, der in der Lebensmittelindustrie tätig ist, sieht in seinem

neuen Amt eine gute Ergänzung zu seiner Kandidatur für den Landtag. „Im Fokus steht

nun die Landtagswahl, und das Amt im Kreisvorstand gibt mir dafür den nötigen Rück-

halt. Beide Aufgaben greifen ineinander“, sagte er.

Ein geschlossenes Signal des Aufbruchs

Mit der Wahl von Lennart Christ setzt die CDU Mannheim auf Kontinuität und Erneue-

rung zugleich. Der scheidende Vorsitzende übergibt einen stabilen, geschlossenen Kreis-

verband – und ein motiviertes Team für die kommenden Aufgaben.

„Wenn wir wollen, dass wir erfolgreich bleiben, müssen wir den Menschen zuhören,

ihnen gute Angebote machen und anpacken“, betonte Hötting. „Dafür ist jeder in der Par-

tei gefordert.“

Neben dem Kreisvorsitzenden Lennart Christ gehören dem Kreisvorstand zukünftig an:

Stv. Kreisvorsitzende: Sabine Brenner, Roswitha Henz-Best, Christoph Hambusch

Schatzmeister: Frank Loreth

Schriftführer: Patrick Dreilich

Mitgliederbeauftragte: Janina Lorena Schmidt

Pressesprecher: Maximilian Schlereth

Digitalbeauftragter: Gernot Wilken

Beisitzer: Emma Vock, Barbara Dittmann, Karin Urbansky, Martina Sturm, Sabine Bren-

zinger, Stefan Busch, Bianca Hambusch, Alexander Fleck, Nikolas Kranz, Sabine Stanke,

Gabriele Reisigel, Christopher Siebler, Jürgen Dörr, Leon Lübbert und Lennard Schulz

Quelle: CDU Kreisverband Mannheim