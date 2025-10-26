Mannheim – Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu Besuch an der Universitätsmedizin Mannheim – Innovationsstandort mit bundesweiter Strahlkraft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesministerin für Gesundheit, Nina
Warken, hat heute die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) besucht, um sich ein Bild von
der Forschungs- und Innovationskraft des Standorts sowie vom aktuellen Stand des
geplanten Verbunds der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim zu machen.
Bei ihrem rund zweistündigen Besuch besichtigte die Ministerin wegweisende Projekte in der mobilen
Schlaganfallversorgung und der mobilen Forschungseinrichtung sowie den Forschungscampus M2OLIE („Mannheim
Molecular Intervention Environment“) und das Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin.
Ministerin Warken würdigte die enge Verzahnung von klinischer Exzellenz, Forschung
und Innovation an der Universitätsmedizin Mannheim als beispielgebend für die Zukunft der
Gesundheitsversorgung in Deutschland und auch in Bezug auf den Verbund mit dem
Universitätsklinikum Heidelberg.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Das Universitätsklinikum Mannheim steht für
Spitzenmedizin und Spitzenforschung. Hier wird Gegenwart und Zukunft durch eine exzellente
Versorgung und die Erforschung von innovativen Versorgungskonzepten der Gesundheitsversorgung
gelebt. Kooperationen und Verbünde ermöglichen die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Genau das
ist es, was wir mit der Krankenhausreform erreichen wollen. Insbesondere für komplexe Eingriffe brauchen
wir starke Maximalversorger, die ausgezeichnete Expertise für beste Behandlungsergebnisse vorhalten.“
„Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin belegt das große Interesse an dem neuartigen Verbund der
Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim.
Gemeinsam werden die bisher getrennten Einrichtungen die exzellente Gesundheitsversorgung,
die wegweisende Forschung und hochwertige Lehre in der Region Rhein-Neckar weiter voranbringen. Das
hat direkte Auswirkungen für die Menschen und die Wirtschaft in Mannheim, der Region und in ganz
Deutschland“, ergänzte Oberbürgermeister Christian Specht und betonte: „Dabei ist es für uns als Stadt
auch wichtig, die Versorgung in der Breite aufrecht zu erhalten. Daher prüfen wir intensiv, wie das
Universitätsklinikum als Maximalversorger mit den benachbarten Häusern der Grund-, Regel- und
Schwerpunktversorgung im Interesse der Patienten und Beschäftigten zusammenarbeiten kann.“
Während des Rundgangs wurden Frau Bundesgesundheitsministerin Warken die folgenden
ausgewählten Forschungsprojekte vorgestellt:
Die mobile Schlaganfallversorgung und die mobile Forschungseinheit gelten als Pioniere einer
patientennahen, technologiegestützten Versorgung, die auch ländliche Regionen erreicht, um dort
spezialisierte Versorgung mit sicherzustellen. Der Forschungscampus M2OLIE steht darüber hinaus für
ein innovatives Modell translationaler Forschung, in dem Wissenschaft, Industrie und Klinik Hand in Hand
an personalisierten Krebs-Therapien arbeiten.
Mit dem Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin setzt die Universitätsmedizin Mannheim
schließlich neue Maßstäbe in der vorausschauenden und datenbasierten Gesundheitsvorsorge – ein
zentraler Baustein für ein zukunftsfestes Gesundheitssystem, um Patientinnen und Patienten
vor Erkrankungen des Herzkreislaufsystems als auch Krebsleiden möglichst zu bewahren.
Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin unterstreicht die nationale Bedeutung Mannheims
als Innovationsstandort im deutschen Gesundheitswesen und die Rolle der
Universitätsmedizin als Treiberin für patientenzentrierte, digitale und nachhaltige
Gesundheitslösungen. In diesem Zusammenhang betont Sandra Henek, Kaufmännische
Geschäftsführerin Universitätsklinikum Mannheim:
„Universitätsklinika sind Motoren des medizinischen Fortschritts und können schwer Erkrankten aktuellste
und komplexe Behandlungsmethoden anbieten, die es in anderen Krankenhäusern nicht gibt – das haben wir
der Ministerin bei ihrem Besuch an mehreren Beispielen verdeutlicht. Für diese universitäre
Maximalversorgung ist eine auskömmliche Finanzierung unerlässlich, um die besonderen Kosten
für hoch spezialisierte Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Geräte zu decken und auch in Zukunft
Spitzenmedizin nachhaltig anbieten zu können.“
Professor Dr. med. Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums Mannheim, resümiert: „Die Forschungsergebnisse finden in Mannheim und der
Region direkt Eingang in die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Seit langer Zeit wird sich
am Universitätsklinikum Mannheim dafür eingesetzt, die Versorgung bei Krebs-, Herz-Kreislauf-,
Schlaganfallerkrankungen bis hin zu Gefäßerkrankungen weiter auszubauen und gezielt
durch Forschung zu verbessern. Ich danke der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken
ausdrücklich dafür, dass sie unsere Einladung angenommen und unsere Arbeit somit gewürdigt hat.“
Quelle: Universitätsklinikum Mannheim GmbH