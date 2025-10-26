Mannheim – Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu Besuch an der Universitätsmedizin Mannheim – Innovationsstandort mit bundesweiter Strahlkraft



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesministerin für Gesundheit, Nina

Warken, hat heute die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) besucht, um sich ein Bild von

der Forschungs- und Innovationskraft des Standorts sowie vom aktuellen Stand des

geplanten Verbunds der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim zu machen.

Bei ihrem rund zweistündigen Besuch besichtigte die Ministerin wegweisende Projekte in der mobilen

Schlaganfallversorgung und der mobilen Forschungseinrichtung sowie den Forschungscampus M2OLIE („Mannheim

Molecular Intervention Environment“) und das Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin.

Ministerin Warken würdigte die enge Verzahnung von klinischer Exzellenz, Forschung

und Innovation an der Universitätsmedizin Mannheim als beispielgebend für die Zukunft der

Gesundheitsversorgung in Deutschland und auch in Bezug auf den Verbund mit dem

Universitätsklinikum Heidelberg.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Das Universitätsklinikum Mannheim steht für

Spitzenmedizin und Spitzenforschung. Hier wird Gegenwart und Zukunft durch eine exzellente

Versorgung und die Erforschung von innovativen Versorgungskonzepten der Gesundheitsversorgung

gelebt. Kooperationen und Verbünde ermöglichen die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Genau das

ist es, was wir mit der Krankenhausreform erreichen wollen. Insbesondere für komplexe Eingriffe brauchen

wir starke Maximalversorger, die ausgezeichnete Expertise für beste Behandlungsergebnisse vorhalten.“

„Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin belegt das große Interesse an dem neuartigen Verbund der

Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim.

Gemeinsam werden die bisher getrennten Einrichtungen die exzellente Gesundheitsversorgung,

die wegweisende Forschung und hochwertige Lehre in der Region Rhein-Neckar weiter voranbringen. Das

hat direkte Auswirkungen für die Menschen und die Wirtschaft in Mannheim, der Region und in ganz

Deutschland“, ergänzte Oberbürgermeister Christian Specht und betonte: „Dabei ist es für uns als Stadt

auch wichtig, die Versorgung in der Breite aufrecht zu erhalten. Daher prüfen wir intensiv, wie das

Universitätsklinikum als Maximalversorger mit den benachbarten Häusern der Grund-, Regel- und

Schwerpunktversorgung im Interesse der Patienten und Beschäftigten zusammenarbeiten kann.“

Während des Rundgangs wurden Frau Bundesgesundheitsministerin Warken die folgenden

ausgewählten Forschungsprojekte vorgestellt:

Die mobile Schlaganfallversorgung und die mobile Forschungseinheit gelten als Pioniere einer

patientennahen, technologiegestützten Versorgung, die auch ländliche Regionen erreicht, um dort

spezialisierte Versorgung mit sicherzustellen. Der Forschungscampus M2OLIE steht darüber hinaus für

ein innovatives Modell translationaler Forschung, in dem Wissenschaft, Industrie und Klinik Hand in Hand

an personalisierten Krebs-Therapien arbeiten.

Mit dem Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin setzt die Universitätsmedizin Mannheim

schließlich neue Maßstäbe in der vorausschauenden und datenbasierten Gesundheitsvorsorge – ein

zentraler Baustein für ein zukunftsfestes Gesundheitssystem, um Patientinnen und Patienten

vor Erkrankungen des Herzkreislaufsystems als auch Krebsleiden möglichst zu bewahren.

Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin unterstreicht die nationale Bedeutung Mannheims

als Innovationsstandort im deutschen Gesundheitswesen und die Rolle der

Universitätsmedizin als Treiberin für patientenzentrierte, digitale und nachhaltige

Gesundheitslösungen. In diesem Zusammenhang betont Sandra Henek, Kaufmännische

Geschäftsführerin Universitätsklinikum Mannheim:

„Universitätsklinika sind Motoren des medizinischen Fortschritts und können schwer Erkrankten aktuellste

und komplexe Behandlungsmethoden anbieten, die es in anderen Krankenhäusern nicht gibt – das haben wir

der Ministerin bei ihrem Besuch an mehreren Beispielen verdeutlicht. Für diese universitäre

Maximalversorgung ist eine auskömmliche Finanzierung unerlässlich, um die besonderen Kosten

für hoch spezialisierte Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Geräte zu decken und auch in Zukunft

Spitzenmedizin nachhaltig anbieten zu können.“

Professor Dr. med. Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor

des Universitätsklinikums Mannheim, resümiert: „Die Forschungsergebnisse finden in Mannheim und der

Region direkt Eingang in die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Seit langer Zeit wird sich

am Universitätsklinikum Mannheim dafür eingesetzt, die Versorgung bei Krebs-, Herz-Kreislauf-,

Schlaganfallerkrankungen bis hin zu Gefäßerkrankungen weiter auszubauen und gezielt

durch Forschung zu verbessern. Ich danke der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken

ausdrücklich dafür, dass sie unsere Einladung angenommen und unsere Arbeit somit gewürdigt hat.“

Quelle: Universitätsklinikum Mannheim GmbH