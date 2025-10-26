  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.10.2025, 18:08 Uhr

Mannheim – Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu Besuch an der Universitätsmedizin Mannheim – Innovationsstandort mit bundesweiter Strahlkraft

Mannheim
Ministerin Warken besucht das UMM
Foto: Bernhard Kreutzer für UMM
(c) Pressefoto Kreutzer, mail@pressefoto.de

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesministerin für Gesundheit, Nina
Warken, hat heute die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) besucht, um sich ein Bild von
der Forschungs- und Innovationskraft des Standorts sowie vom aktuellen Stand des
geplanten Verbunds der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim zu machen.

Bei ihrem rund zweistündigen Besuch besichtigte die Ministerin wegweisende Projekte in der mobilen
Schlaganfallversorgung und der mobilen Forschungseinrichtung sowie den Forschungscampus M2OLIE („Mannheim
Molecular Intervention Environment“) und das Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin.

Ministerin Warken würdigte die enge Verzahnung von klinischer Exzellenz, Forschung
und Innovation an der Universitätsmedizin Mannheim als beispielgebend für die Zukunft der
Gesundheitsversorgung in Deutschland und auch in Bezug auf den Verbund mit dem
Universitätsklinikum Heidelberg.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Das Universitätsklinikum Mannheim steht für
Spitzenmedizin und Spitzenforschung. Hier wird Gegenwart und Zukunft durch eine exzellente
Versorgung und die Erforschung von innovativen Versorgungskonzepten der Gesundheitsversorgung
gelebt. Kooperationen und Verbünde ermöglichen die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Genau das
ist es, was wir mit der Krankenhausreform erreichen wollen. Insbesondere für komplexe Eingriffe brauchen
wir starke Maximalversorger, die ausgezeichnete Expertise für beste Behandlungsergebnisse vorhalten.“
„Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin belegt das große Interesse an dem neuartigen Verbund der
Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim.

Gemeinsam werden die bisher getrennten Einrichtungen die exzellente Gesundheitsversorgung,
die wegweisende Forschung und hochwertige Lehre in der Region Rhein-Neckar weiter voranbringen. Das
hat direkte Auswirkungen für die Menschen und die Wirtschaft in Mannheim, der Region und in ganz
Deutschland“, ergänzte Oberbürgermeister Christian Specht und betonte: „Dabei ist es für uns als Stadt
auch wichtig, die Versorgung in der Breite aufrecht zu erhalten. Daher prüfen wir intensiv, wie das
Universitätsklinikum als Maximalversorger mit den benachbarten Häusern der Grund-, Regel- und
Schwerpunktversorgung im Interesse der Patienten und Beschäftigten zusammenarbeiten kann.“

Während des Rundgangs wurden Frau Bundesgesundheitsministerin Warken die folgenden
ausgewählten Forschungsprojekte vorgestellt:
Die mobile Schlaganfallversorgung und die mobile Forschungseinheit gelten als Pioniere einer
patientennahen, technologiegestützten Versorgung, die auch ländliche Regionen erreicht, um dort
spezialisierte Versorgung mit sicherzustellen. Der Forschungscampus M2OLIE steht darüber hinaus für
ein innovatives Modell translationaler Forschung, in dem Wissenschaft, Industrie und Klinik Hand in Hand
an personalisierten Krebs-Therapien arbeiten.

Mit dem Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Medizin setzt die Universitätsmedizin Mannheim
schließlich neue Maßstäbe in der vorausschauenden und datenbasierten Gesundheitsvorsorge – ein
zentraler Baustein für ein zukunftsfestes Gesundheitssystem, um Patientinnen und Patienten
vor Erkrankungen des Herzkreislaufsystems als auch Krebsleiden möglichst zu bewahren.

Der Besuch der Bundesgesundheitsministerin unterstreicht die nationale Bedeutung Mannheims
als Innovationsstandort im deutschen Gesundheitswesen und die Rolle der
Universitätsmedizin als Treiberin für patientenzentrierte, digitale und nachhaltige
Gesundheitslösungen. In diesem Zusammenhang betont Sandra Henek, Kaufmännische
Geschäftsführerin Universitätsklinikum Mannheim:

„Universitätsklinika sind Motoren des medizinischen Fortschritts und können schwer Erkrankten aktuellste
und komplexe Behandlungsmethoden anbieten, die es in anderen Krankenhäusern nicht gibt – das haben wir
der Ministerin bei ihrem Besuch an mehreren Beispielen verdeutlicht. Für diese universitäre
Maximalversorgung ist eine auskömmliche Finanzierung unerlässlich, um die besonderen Kosten
für hoch spezialisierte Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Geräte zu decken und auch in Zukunft
Spitzenmedizin nachhaltig anbieten zu können.“

Professor Dr. med. Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums Mannheim, resümiert: „Die Forschungsergebnisse finden in Mannheim und der
Region direkt Eingang in die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Seit langer Zeit wird sich
am Universitätsklinikum Mannheim dafür eingesetzt, die Versorgung bei Krebs-, Herz-Kreislauf-,
Schlaganfallerkrankungen bis hin zu Gefäßerkrankungen weiter auszubauen und gezielt
durch Forschung zu verbessern. Ich danke der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken
ausdrücklich dafür, dass sie unsere Einladung angenommen und unsere Arbeit somit gewürdigt hat.“

Quelle: Universitätsklinikum Mannheim GmbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – „Stadtbild“-Demo „Wir sind die Töchter“: Antwort auf Bundeskanzler Merz – Zwischen Vielfalt, Politik und Pietät

    • Mannheim – „Stadtbild“-Demo „Wir sind die Töchter“: Antwort auf Bundeskanzler Merz – Zwischen Vielfalt, Politik und Pietät
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Mannheimer Marktplatz – jenem Ort, an dem der Polizist Rouven Laur im Mai durch einen Islamisten getötet wurde – fand am heutigen Sonntag eine Demonstration unter dem Motto „Wir sind die Töchter“ statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anlass war die jüngste Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz über das sogenannte „Stadtbild“. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Heute Demo auf dem Marktplatz : „Wir sind die Töchter“

    • Mannheim – Heute Demo auf dem Marktplatz : „Wir sind die Töchter“
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Sonntag, 26.10. gehen wir auf die Straße. Wir zeigen Friedrich Merz: Das Stadtbild in Mannheim ist vielfältig und divers. Wir lassen uns nicht instrumentalisieren für rassistische Aussagen. Gerade in Mannheim wissen wir, was das Stadtbild ausmacht: Menschen aus rund 170 Nationen, mit verschiedensten kulturellen, religiösen und sprachlichen Hintergründen. Ein Bundeskanzler sollte ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Sicher Verlauf der Drittligabegegnung SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München

    • Mannheim – Sicher Verlauf der Drittligabegegnung SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag fand im Mannheimer Carl-Benz-Stadion die Drittligabegegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem TSV 1860 München statt. Das Spiel endete mit einem 3:1-Heimsieg für den SV Waldhof Mannheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aus polizeilicher Sicht verlief die Begegnung insgesamt ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Zwischen den Fangruppen kam es ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einbrecher suchen Garagen auf

    • Ludwigshafen – Einbrecher suchen Garagen auf
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Freitag, den 24.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 25.10.2025 gegen 10:00 Uhr wurde eine Garage eines Garagenkomplexes in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder sogar ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mit 1,5 Promille und E-Scooter unterwegs

    • Mannheim – Mit 1,5 Promille und E-Scooter unterwegs
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:30 Uhr führten Beamte des Polizeirevier Mannheim Oststadt in der Augustaanlage eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters durch. Beim Herantreten an den Fahrer konnten die Beamten bereits einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 ... Mehr lesen»

      • Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    • Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
      Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26.10.2025, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die 19-Jährige Motorradfahrerin aus Bobenheim-Roxheim befuhr die L523 von Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße kam die 19-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab ... Mehr lesen»

      • Worms / Alzey – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401.

    • Worms / Alzey – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401.
      Worms / Alzey / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26.10.2026, gegen 02.35 Uhr, wurde die Polizei Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L401 Höhe der Gemarkung Mauchenheim beordert. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey gefahren. Nach der Einmündung Richtung Mauchenheim war das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ... Mehr lesen»

      • Landau – B10 -Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

    • Landau – B10 -Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit
      Landau / Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag befuhr die Fahrzeugführerin eines BMW die Anschlussstelle der B10 bei Landau-Nord in Richtung Autobahn. Im Kurvenbereich verlor sie bei regenasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schlingern und rutschte in den Graben. Es blieb bei einem Sachschaden; das Fahrzeug musste ... Mehr lesen»

      • Metropolregion Rhein-Neckar – Zeitumstellung heute Nacht: Eine Stunde länger schlafen!

    • Metropolregion Rhein-Neckar – Zeitumstellung heute Nacht: Eine Stunde länger schlafen!
      Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen(red/ak) – Eine Stunde länger schlafen! Um 3 Uhr nachts wird die Zeit wieder auf 2 Uhr umgestellt. Damit endet die Sommerzeit und die „normale“ Zeit beginnt. In der Nacht vom 25. auf den 27. März wird die Zeit wieder auf Sommerzeit gestellt, sofern die europäischen Länder bis dato keine Einigung ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Neue Rheinfähre Altrip – Mannheim startet morgen am Sonntag 26.10.25 den Fahrbetrieb

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Neue Rheinfähre Altrip – Mannheim startet morgen am Sonntag 26.10.25 den Fahrbetrieb
      Rhein-Pfalz-Kreis – Altrip / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Monaten der Vorbereitung ist es endlich soweit: Ab Sonntagmorgen nimmt die neue Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim offiziell ihren Betrieb auf. Damit beginnt eine neue Ära für eine der wichtigsten Verbindungen zwischen der Pfalz und Baden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die neue Fähre ersetzt das bisherige ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com