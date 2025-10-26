Limburgerhof – FWG unterstützt Andreas Poignée bei der Bürgermeisterwahl im März 2026

Limburgerhof/Metropolregion Rhein-Neckar – Hermann Brenner als 1. Vorsitzender bestätigt
Auf der Tagesordnung der FWG-Jahreshauptversammlung stand insbesondere das
Thema Wahlen. Der geschäftsführende Vorstand der FWG wurde in folgender
Reihenfolge wiedergewählt: Hermann Brenner (1.Vorsitzender), Wolfgang Peschel
(2.Vorsitzender), Jürgen Fischer (Schriftführer), Monika Franek (Kassenführung) und
Monika Bier (Fraktionsvorsitzende).
Bei den Wahlen der Beiräte im Vorstand gab es folgende neue Namen – Harald Lippenberger (2.Beigeordneter Limburgerhof), Kirsten Schrödel und Kevin Rigby. Als Beirat bestätigt wurden Elke Lützow, Stefan Altendorfer
und Karlheinz Eicher. Die Vereinskasse prüfen für die nächsten 2 Jahre Brigitte Grillo
und Monika Kolter.
Die FWG wird bei der anstehenden Bürgermeisterwahl, wie einstimmig beschlossen,
Herrn Andreas Poignée unterstützen. Die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und
in der Verwaltung möchte die FWG auch nach der Wahl fortsetzen. Gemeinsame
Ziele, wie z.B. die Erweiterung von Limburgerhof Nordwest, die Erschließung für eine
Bebauung im Burgweg, sowie die Vergrößerung des Gewerbegebietes, sollen in den
kommenden Jahre realisiert werden.
Quelle: FWG Limburgerhof