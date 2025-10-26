Limburgerhof – FWG unterstützt Andreas Poignée bei der Bürgermeisterwahl im März 2026



Limburgerhof/Metropolregion Rhein-Neckar – Hermann Brenner als 1. Vorsitzender bestätigt

Auf der Tagesordnung der FWG-Jahreshauptversammlung stand insbesondere das

Thema Wahlen. Der geschäftsführende Vorstand der FWG wurde in folgender

Reihenfolge wiedergewählt: Hermann Brenner (1.Vorsitzender), Wolfgang Peschel

(2.Vorsitzender), Jürgen Fischer (Schriftführer), Monika Franek (Kassenführung) und

Monika Bier (Fraktionsvorsitzende).

Bei den Wahlen der Beiräte im Vorstand gab es folgende neue Namen – Harald Lippenberger (2.Beigeordneter Limburgerhof), Kirsten Schrödel und Kevin Rigby. Als Beirat bestätigt wurden Elke Lützow, Stefan Altendorfer

und Karlheinz Eicher. Die Vereinskasse prüfen für die nächsten 2 Jahre Brigitte Grillo

und Monika Kolter.

Die FWG wird bei der anstehenden Bürgermeisterwahl, wie einstimmig beschlossen,

Herrn Andreas Poignée unterstützen. Die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und

in der Verwaltung möchte die FWG auch nach der Wahl fortsetzen. Gemeinsame

Ziele, wie z.B. die Erweiterung von Limburgerhof Nordwest, die Erschließung für eine

Bebauung im Burgweg, sowie die Vergrößerung des Gewerbegebietes, sollen in den

kommenden Jahre realisiert werden.

Quelle: FWG Limburgerhof