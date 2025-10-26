Edigheim – WM-Ball on Tour macht Halt in Edigheim – TV Edigheim vertritt die Pfalz



Edigheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der TV 1895 Edigheim gehört zu den ausgewählten Vereinen,

die im Rahmen der Aktion „WM-Ball on Tour“ des Deutschen Handballbundes (DHB)

zur Frauen-Handball-Weltmeisterschaft 2025 dabei sind. Am Sonntag, 2. November 2025,

macht der offizielle WM-Ball Station in Edigheim.

Als Vertreter des Pfälzer Handball-Verbandes richtet der TV Edigheim an diesem Tag einen

Mädchenspieltag aus, der ganz im Zeichen der bevorstehenden Weltmeisterschaft steht.

Ab 10 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Edigheimer Sporthalle

(Mühlaustraße 43, 67069 Ludwigshafen) ein abwechslungsreiches Programm mit

spannenden Spielen, Mitmachaktionen und viel Handballbegeisterung.

Für zusätzliche Stimmung sorgen Mitmach-Challenges mit attraktiven Preisen sowie ein

Foto-Wettbewerb rund um den WM-Ball.

Hauptgewinn ist der Besuch eines WM-Spiels der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft 2025

– inklusive zweier Eintrittskarten.

„Wir möchten den Tag nutzen, um vor allem unseren Nachwuchsspielerinnen zu zeigen, wie

viel Begeisterung und Gemeinschaft der Handballsport vermittelt – von der Halle bis zur

Weltmeisterschaft.“ so Rene Möckel Abteilungsleiter Handball des TV Edigheim

Der TV Edigheim und der Handball-Verband Rheinhessen-Pfalz laden alle Handballfans und

Interessierten herzlich ein, diesen besonderen Tag mitzuerleben und gemeinsam WM-

Atmosphäre in Edigheim zu schnuppern.

„Wir freuen uns sehr, dass der WM-Ball auf seiner Deutschlandreise bei uns Halt macht. Das

ist eine tolle Anerkennung für unsere Jugendarbeit und den Handballsport in der Region“,

sagt der TVE-Vorstand Frank Dudek.

Quelle: TV 1895 Edigheim