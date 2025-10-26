  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.10.2025, 10:28 Uhr

Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26.10.2025, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die 19-Jährige Motorradfahrerin aus Bobenheim-Roxheim befuhr die L523 von Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße kam die 19-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürtzte zu Boden. Nach eigenen Angaben konsumierte die 19-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol. Die 19-Jährige wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ebenfalls wurde ihr für das Ermittlungsverfahren eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Gegen die 19-Jährige Motorradfahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei rät bei Alkoholkonsum das Fahrzeug stehen zu lassen. Sie gefährden nicht nur Sich sondern auch andere.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

