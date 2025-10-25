  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.10.2025, 11:19 Uhr

Sinsheim – Pinke Oktober-Aktion für mehr Bewusstsein und Unterstützung: TSG Hoffenheim & Brustzentrum Sinsheim


Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Gemeinsam stark gegen Brustkrebs“ engagiert sich die TSG Hoffenheim, in Kooperation mit dem Brustzentrum der GRN Klinik Sinsheim, im gesamten Monat Oktober mit einer umfangreichen Breast Cancer Awareness-Kampagne. Ziel der Initiative ist es, auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen und Betroffene zu unterstützen.

Ein zentrales Symbol der Aktion ist das pinke Sondertrikot, das alle Mannschaften der TSG in diesem Monat tragen. Mit dem auffälligen Design soll nicht nur Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs geweckt, sondern auch ein starkes Zeichen für Zusammenhalt gesetzt werden.

Am 25. Oktober trifft die Herrenmannschaft der TSG Hoffenheim in der PreZero Arena auf den 1. FC Heidenheim – ebenfalls im pinken Sondertrikot. Sie werden gemeinsam mit Brustkrebspatientinnen und Mitarbeitenden der GRN Klinik Sinsheim einlaufen und so ein kraftvolles Zeichen für Solidarität setzen.


Rund um das Spiel erwartet die Fans ein vielfältiges Rahmenprogramm:

• Auf dem Dorfplatz der PreZero Arena informiert ein Infostand des Brustzentrums der GRN Klinik Sinsheim über Vorsorge, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten.

• Beim Panel Talk spricht Franziska Kipper-Schreyer, Geschäftsleitung Kommunikation der TSG-Hoffenheim mit Isabell Mering, einer genesene Erkrankten und Simone Lenz, onkologischen Fachkraft der GRN Klinik Sinsheim, über den Umgang mit der Erkrankung und die Bedeutung von Aufklärung.

• Im TSG-Fanshop werden das Sondertrikot sowie weitere pinke Merchandise-Artikel angeboten – ein Teil der Erlöse kommt Initiativen im Bereich Brustkrebsprävention zugute.

Auch die U23 der TSG Hoffenheim beteiligt sich an der Kampagne: Am 26. Oktober tritt sie im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue im pinken Sondertrikot an.

Bereits am 12. Oktober trugen die TSG-Frauen im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen das Sondertrikot in Pink und liefen gemeinsam mit Brustkrebspatientinnen ins Stadion ein – ein Symbol für Zusammenhalt und Solidarität mit allen von Brustkrebs betroffenen Frauen.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter: www.tsg-hoffenheim.de/fans/breast-cancer-spieltag

Bildunterschrift: Hoffi am Infostand vom Brustzentrum Sinsheim.

Chefärztin Nadine A. Michel und Team am Infostand des Brustzentrums Sinsheim beim TSG-Heimspiel der Frauen.

Copyright: TSG Hoffenheim/Michael Memmler

