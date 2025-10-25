Rhein-Pfalz-Kreis – Neue Rheinfähre Altrip – Mannheim startet morgen am Sonntag 26.10.25 den Fahrbetrieb

Rhein-Pfalz-Kreis – Altrip / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Monaten der Vorbereitung ist es endlich soweit: Ab Sonntagmorgen nimmt die neue Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim offiziell ihren Betrieb auf. Damit beginnt eine neue Ära für eine der wichtigsten Verbindungen zwischen der Pfalz und Baden.

Die neue Fähre ersetzt das bisherige Schiff, das seit Anfang der 1990er Jahre zuverlässig den Rhein überquert hatte. Der Neubau ist nicht nur größer, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand: Rund acht Meter länger und drei Meter breiter bietet er deutlich mehr Platz – künftig können bis zu 34 Fahrzeuge gleichzeitig transportiert werden. Auch Radfahrerinnen, Fußgänger und Pendler profitieren von der verbesserten Infrastruktur.

„Die neue Fähre ist ein echter Gewinn für die Region“, so ein Sprecher des Betreibers. „Sie bietet mehr Kapazität, mehr Komfort und ist dank moderner Antriebstechnik auch bei niedrigeren Wasserständen einsatzfähig.“

Neben den technischen Verbesserungen wurde auch an den Service gedacht: Ein breiteres Deck, optimierte Rampen und eine effizientere Be- und Entladung sollen den Verkehr flüssiger gestalten.

Neu geregelt wurde auch die Tarifstruktur: Das Deutschlandticket und das VRN-Kombi-Ticket gelten künftig weiterhin für Fußgänger, Radfahrer und Jugendliche unter 18 Jahren, nicht jedoch für Autofahrer. Damit soll der Fokus stärker auf den umweltfreundlichen Verkehr gelegt werden.

Die Indienststellung der neuen Fähre wird mit Spannung erwartet – viele Altriperinnen, Mannheimer und Pendler wollen am ersten Tag selbst an Bord gehen. Schon im Vorfeld zeigte sich große Vorfreude in beiden Gemeinden.

Mit dem Start des neuen Schiffes setzt die Rheinfähre Altrip GmbH ein klares Zeichen für die Zukunft: mehr Nachhaltigkeit, mehr Kapazität und mehr Zuverlässigkeit. Der Rhein bleibt damit nicht nur eine natürliche Grenze, sondern auch eine verbindende Lebensader für die ganze Region.