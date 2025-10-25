Metropolregion Rhein-Neckar – Zeitumstellung heute Nacht: Eine Stunde länger schlafen!

Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen(red/ak) – Eine Stunde länger schlafen! Um 3 Uhr nachts wird die Zeit wieder auf 2 Uhr umgestellt. Damit endet die Sommerzeit und die „normale“ Zeit beginnt. In der Nacht vom 25. auf den 27. März wird die Zeit wieder auf Sommerzeit gestellt, sofern die europäischen Länder bis dato keine Einigung über die Abschaffung der Zeitumstellung erzielt haben. Eine der offenen Fragen ist beispielsweise, welche Zeit gelten soll: Winterzeit oder Sommerzeit?
- Rhein-Pfalz-Kreis – Altrip / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Monaten der Vorbereitung ist es endlich soweit: Ab Sonntagmorgen nimmt die neue Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim offiziell ihren Betrieb auf. Damit beginnt eine neue Ära für eine der wichtigsten Verbindungen zwischen der Pfalz und Baden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die neue Fähre ersetzt das bisherige ... Mehr lesen»
- Neustadt / A65 / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag gegen 11:20 Uhr erlitt ein 23-Jähriger LKW-Fahrer beim Befahren der A65 auf Höhe der AS Deidesheim einen Schwächeanfall, in Folge dessen er bewusstlos wurde und mit seinem Sattelzug in die Mittelleitplanke fuhr. Nach 136m kam das Fahrzeug dort zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus ... Mehr lesen»
- Ettlingen /Karlsruhe/ Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Schutzpolizei und Kriminalpolizei Karlsruhe nahmen am Donnerstag bei einem gemeinsamen Einsatz einen 24-jährigen Mann fest, der als Tatverdächtiger mehrerer Straftaten in Betracht kommt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei seiner letzten Tat ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Thema, das die FWG Ludwigshafen schon seit Jahren begleitet, wird jetzt endlich Realität: Das Willersinn-Freibad wird an das Fernwärmenetz der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) angeschlossen. Damit wird ein Projekt umgesetzt, das die FWG bereits im September 2021 mit einer Anfrage im Stadtrat angestoßen hat. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mehrfach hat ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für ein Abend! Die Schlagernacht bei der Fröhlich Pfalz war ein voller Erfolg – und das Vereinsheim in der Galvanistraße bis auf den letzten Platz ausverkauft! Schon ab den ersten Takten lag pure Partystimmung in der Luft – ein Abend voller Musik, Emotionen und Begeisterung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 31. Oktober bis 2. November 2025 findet in der Manufaktur Mannheim erneut die Tattoo Convention Mannheim statt – eine der etabliertesten Tattoo-Veranstaltungen in Süddeutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich die Convention zu einem festen Treffpunkt für Tattoo-Künstler*innen, Szene-Interessierte und Kunstliebhaber entwickelt. An drei Tagen präsentieren über 80 ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jedes Jahr: Kein Plastik bei der anstehenden Grünschnittsammlung INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Von 3. bis 28. November 2025 sammelt der Stadtraumservice Mannheim im gesamten Stadtgebiet Grünschnitt aus privaten Gärten ein. Die Termine sind im Abfallkalender online und in der App „Abfall Mannheim“ eingetragen. Der Grünschnitt muss im Fall von größeren Ästen ... Mehr lesen»
- Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tiefbaumaßnahmen zur Leerrohrverlegung in der Friedrichstraße machen in der Zeit vom 27.10. bis 31.10.2025 eine Vollsperrung zwischen der Kreuzung Friedrichstraße und der B37 notwendig. In Höhe des Zebrastreifens muss eine Straßenquerung in offener Bauweise hergestellt werden.Der stadtauswärts sowie der aus der Tiefgarage Rathaus/Leopoldsplatz fahrende Verkehr in Richtung B37 wird ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim bietet gemeinsam mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) eine kostenfreie Schulung für alle an, die ältere Menschen beim Einstieg in die digitale Gesundheitswelt unterstützen möchten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In vier aufeinander aufbauenden Terminen mit Medienmentor Manfred Schillinger werden Interessierte zu digitalen Gesundheitsbotschafter*innen ausgebildet.Die Teilnehmenden lernen am 11., 12., ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im November 2025 auf ... Mehr lesen»
Rhein-Pfalz-Kreis – Neue Rheinfähre Altrip – Mannheim startet morgen am Sonntag 26.10.25 den Fahrbetrieb
Neustadt – Nach Schwächeanfall in Leitplanke gekracht
Ettlingen – 24-Jähriger nach brutalem Übergriff jetzt in U-Haft
Ludwigshafen – FWG-Initiative zeigt Wirkung – Willersinn-Freibad erhält Fernwärme
Mannheim – Schlagernacht bei der Fröhlich Pfalz war ein voller Erfolg
Mannheim – Tattoo Convention Mannheim 2025
Mannheim – Grünschnittsammlung
Eberbach – Vollsperrung stadteinwärts Friedrichstraße – B37 im Kreuzungsbereich vom 27. bis 31. Oktober – Verkehr stadtauswärts aus der Tiefgarage Rathaus/ Leopoldsplatz und zur B37 frei
Mannheim – Schulung zu digitalen Gesundheitsbotschafter*innen: Wie finde ich verlässliche Gesundheitsinformationen im Netz? Wie funktionieren digitale Gesundheitsanwendungen?
Heidelberg – Reihe „Natürlich Heidelberg“: Termine im November – Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich
