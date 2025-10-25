Mannheim – Tattoo Convention Mannheim 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 31. Oktober bis 2. November 2025 findet in der Manufaktur Mannheim erneut die Tattoo Convention Mannheim statt – eine der etabliertesten Tattoo-Veranstaltungen in Süddeutschland.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich die Convention zu einem festen Treffpunkt für Tattoo-Künstler*innen, Szene-Interessierte und Kunstliebhaber entwickelt.



An drei Tagen präsentieren über 80 nationale und internationale Tattoo Artists ihr handwerkliches Können. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, den Künstler*innen bei der Arbeit zuzusehen, sich inspirieren zu lassen oder direkt vor Ort ein Tattoo stechen zu lassen.

Neben der Tätowierkunst bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Food- und Getränkeständen sowie Verkaufsflächen rund um Lifestyle, Mode und Körperkunst. Die besondere Atmosphäre der Manufaktur Mannheim sorgt dabei für ein einzigartiges Erlebnis.

Die Veranstalter versprechen drei Tage voller Kreativität, Austausch und Leidenschaft für die Tattoo-Kultur.

Öffnungszeiten:

Freitag, 31.10.2025 – 15:00 bis 23:00 Uhr

Samstag, 01.11.2025 – 12:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag, 02.11.2025 – 12:00 bis 19:00 Uhr

Ort:

Manufaktur Mannheim

Industriestraße 35, 68169 Mannheim

Tickets & Infos:

Der Vorverkauf ist eröffnet. Eintrittskarten sind online oder an der Tageskasse erhältlich.

Weitere Informationen unter tattooconvention-mannheim.de