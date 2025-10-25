Mannheim – Schlagernacht bei der Fröhlich Pfalz war ein voller Erfolg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für ein Abend! Die Schlagernacht bei der Fröhlich Pfalz war ein voller Erfolg – und das Vereinsheim in der Galvanistraße bis auf den letzten Platz ausverkauft! Schon ab den ersten Takten lag pure Partystimmung in der Luft – ein Abend voller Musik, Emotionen und Begeisterung.

Die Tontauben vom Carnevalclub Waldhof nahmen das Publikum von Anfang an mit – sie sind einfach ein Garant für tolle Stimmung und ausgelassene Feierlaune.

Gerhard Schneider aus Viernheim brachte mit seinen mitreißenden Interpretationen der Hits von Andreas Gabalier das Vereinsheim regelrecht zum Beben.

Miss Carolin heizte dem Publikum weiter ein und sorgte gemeinsam mit Überraschungsgast Naro Vitale für ein super Duett, das die Gäste von den Stühlen riss.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt – mit leckeren Speisen, kühlen Getränken und ganz viel Herzblut hinter der Theke.



Ein unvergesslicher Abend voller Leidenschaft, guter Musik und strahlender Gesichter – die nächste Schlagernacht kann kommen!