Mannheim – Neuer Fachbereich „Unterbringung, Förderung und Betreuung Schutzbedürftiger“ nimmt zum 1. November seine Arbeit auf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Sei es die Unterbringung von Geflüchteten, Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine oder Gemeinschaftsübernachtungsstellen für Wohnungslose – es gibt viele Situationen, in denen die Stadt Mannheim verpflichtet ist, für Menschen „ein Dach über dem Kopf“ sicherzustellen. Die benötigten Kapazitäten sind dabei nicht immer langfristig planbar, Bedarfe volatil und Fluchtbewegungen schwer vorhersehbar. Das macht verwaltungsseitig ein schnelles und flexibles Handeln notwendig.

Um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden, richtet die Stadt Mannheim zum 1. November den neuen Fachbereich „Unterbringung, Förderung und Betreuung Schutzbedürftiger“ ein. Die neue Organisationseinheit vereint bestimmte soziale Aufgaben, die zuvor im Fachbereich Arbeit und Soziales verortet waren, mit klassischen Aufgaben des Immobilienmanagements.

Konkret bedeutet dies, dass zukünftig beispielsweise Betreuungs- und Beratungsleistungen für Geflüchtete, die Sozial- und Verfahrensberatung oder das Integrationsmanagement in der Dienststelle bearbeitet werden. Gleichzeitig werden dort die Akquise von Unterbringungskapazitäten, die Unterhaltung und der Betrieb von bestehenden Objekten oder die Steuerung von Bau- oder Sanierungsmaßnahmen verortet sein. Der Fachbereich Arbeit und Soziales bleibt gemäß seiner Funktion als Sozialhilfeträger zuständig für die Wohnungslosenhilfe und die Regelleitungen der Sozialhilfe und des Bürgergelds in der gemeinsamen Einrichtung des Jobcenters.

„Mit der Einrichtung des neuen Fachbereichs sind mehrere Ziele verknüpft: Zum einen die Sicherstellung einer angemessenen und zugleich wirtschaftlichen Unterbringung von schutzbedürftigen Gruppen zum anderen eine hohe Eigenständigkeit und Flexibilität der Organisationsform, damit wir zügig und adäquat auf sich schnell wandelnde Anforderungen reagieren können“, so Sozialbürgermeister Thorsten Riehle, in dessen Dezernat die Dienststelle verortet sein wird.

Vorausgegangen war eine Abteilung als zentrale Organisationseinheit zur Förderung und Unterbringung vulnerabler Gruppen innerhalb des Fachbereich Arbeit und Soziales, die bereits in Teilen mit den Aufgaben der neuen Dienststelle betraut war. Mit der Einrichtung der Dienststelle ist kein Stellaufwuchs in der Verwaltung verbunden.

Die Leitung des neuen Fachbereichs übernimmt Klaus-Jürgen Ammer, der bereits seit Sommer 2023 die zentrale Organisationseinheit zur Unterbringung und Förderung vulnerabler Gruppen leitete. Ammer, seit 1998 bei der Stadt Mannheim, war zuvor als Konversionsbeauftragter auf städtischer Seite verantwortlich für die Umwandlung der ehemaligen US-Militärflächen und bis 2014 viele Jahre lang Grundsatzreferent im früheren Dezernat für Bauen, Planung, Verkehr und Sport. Zu Beginn seiner Laufbahn zeichnete er für den Aufbau des Agenda- und Umweltbüros der Stadt verantwortlich.

Quelle Stadt Mannheim