Mannheim – Grünschnittsammlung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jedes Jahr: Kein Plastik bei der anstehenden Grünschnittsammlung

Von 3. bis 28. November 2025 sammelt der Stadtraumservice Mannheim im gesamten Stadtgebiet Grünschnitt aus privaten Gärten ein. Die Termine sind im Abfallkalender online und in der App „Abfall Mannheim“ eingetragen. Der Grünschnitt muss im Fall von größeren Ästen als fest verschnürtes Bündel oder in gut kompostierbaren Säcken aus Naturfaser oder Papier zu den vorgesehenen Terminen im Straßenraum bereitgestellt werden. Grünschnitt, der in Plastiksäcken bereitgestellt wird, nehmen die Mitarbeiter nicht mit.

Anschließend wird der Grünschnitt aus Mannheimer Haushalten beim ABG-Kompostplatz Friesenheimer Insel zu hochwertigem Biokompost verarbeitet. Um die Qualität garantieren zu können, darf darin kein Plastik enthalten sein. Denn nicht aussortierte Plastikfolien werden bei der Verarbeitung zu kleinsten Teilchen gehäckselt. Das im Kompost enthaltene Mikroplastik könnte sich dann im Boden und den darauf angebauten Lebensmitteln anreichern.

Daher ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten:

1) Grünabfälle keinesfalls in Plastiksäcken an den Straßenrand stellen. Am besten kompostierbare Säcke aus dem Gartencenter oder Baumarkt nutzen.

2) Keine Sammelgefäße wie Eimer oder handelsübliche Grünschnittbehälter bereitstellen. Sie werden von den Müllwerkern nicht ausgeleert und zurückgestellt. Tipp: Für Laub und kleinere Gartenabfälle die kostenfreie Biotonne nutzen.

3) Äste und Sträucher auf eine Länge von höchstens 1,50 Meter kürzen und gebündelt mit Schnüren aus Naturmaterialien zur Sammlung geben.

4) Am Abholtag den Grünschnitt bis 6.30 Uhr am Fahrbahnrand bereitlegen.

5) Bitte beachten: Grünabfälle werden ausschließlich vom Grünabfallsammelfahrzeug mitgenommen, nicht bei der Biotonnentour.

6) Grünabfälle dürfen nicht im Wald oder in öffentlichen Grünanlagen entsorgt werden.

Das ganze Jahr über können Gartenabfälle kostenlos zum ABG-Kompostplatz, Ölhafenstraße 1-3, gebracht werden. Hier werden auch größere Mengen angenommen. Ab November können kleinere Mengen auch wieder beim Recyclinghof, Im Morchhof 37 abgegeben werden. Dies ist in der Zeit von Montag bis Samstag, von 8 bis 16 Uhr möglich. „Mannemer Biokompost“ gibt es bei beiden Recyclinghöfen und beim ABG-Kompostplatz – sackweise oder lose – zu kaufen.

Quelle Stadt Mannheim