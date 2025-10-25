Mannheim – Aktueller Vortrag des „Freundeskreis Mannheimer Planetarium e.V.“ „ Der lange Weg zu den Galaxien – Entfernungsbestimmungen im All“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag von Dr. Klaus Jäger (MPIA)

In den ersten Jahrhunderten seit Erfindung des Teleskops sahen die Astronomen in den

zahlreich gefundenen so genannten Nebeln ausschließlich Gas- und Staubwolken in unserem

eigenen Milchstraßensystem, welches als das gesamte Universum verstanden wurde.

Erst vor etwa 100 Jahren gelang der Nachweis, dass unzählige dieser schon von Charles Messier

katalogisierten „Nebel“ in Wahrheit eigenständige Galaxien sind, die sich weit außerhalb

unseres Milchstraßensystems in Entfernungen von Millionen oder gar Milliarden von

Lichtjahren befinden.

Doch wie konnte dieser Nachweis überhaupt erbracht werden? Dr. Klaus Jäger vom Max-

Planck-Institut für Astronomie Heidelberg erläutert anschaulich die verschiedenen Methoden

der Astronomen zur Entfernungsbestimmung.

Sein Vortrag „ Der lange Weg zu den Galaxien – Entfernungsbestimmungen im All“

findet im Rahmen der Reihe „Astronomie am Nachmittag“ am Mittwoch, 29. Oktober 2025

um 16.30 Uhr im Hörsaal des Planetariums Mannheim statt. Der Eintritt zu dem vom

„Freundeskreis Mannheimer Planetarium e.V. angebotenen Vortrag ist frei.

Quelle: Freundeskreis Planetarium Mannheim e.V.