Ludwigshafen – Öffnungszeiten an Allerheiligen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wilhelm-Hack-Museum

Das Wilhelm-Hack-Museum ist am Samstag, 1. November 2025, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Rudolf-Scharpf-Galerie

Die Rudolf-Scharpf-Galerie ist am Samstag, 1. November 2025, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Hallenbäder

Am Samstag, 1. November 2025 (Allerheiligen), ist das Hallenbad Oggersheim geschlossen;

das Hallenbad Süd ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Am 31. Oktober 2025 endet der reguläre Badebetrieb im Hallenbad Süd

wegen der Aqua-Fitness Night Halloween bereits um 19 Uhr (Kassenschluss

ist 18.30 Uhr).

Wildpark

Der Wildpark Rheingönheim ist von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Letzter Einlass ist um 16 Uhr.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind am Samstag, 1. November 2025, geschlossen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist am Samstag, 1. November 2025, geschlossen.

Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig eine

24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der

Nummer 0621 504-6870 zu erreichen.

Quelle Stadt Ludwigshafen