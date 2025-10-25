Ludwigshafen – Künstlerbund Rhein-Neckar in der Rudolf-Scharpf-Galerie zu Gast

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Künstlerbund Rhein-Neckar ist noch bis Sonntag, 7. Dezember 2025 in der Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums, Hemshofstraße 54, zu Gast und zeigt

ausgewählte Positionen seiner Mitglieder.

Die Ausstellung bietet einen repräsentativen Einblick in die Arbeit der 70 Mitglieder der 1964 gegründeten Vereinigung von Künstler*innen der Metropolregion Rhein-Neckar. Gezeigt werden Werke aus den Bereichen Malerei,

Zeichnung, Skulptur, Video und Performance.

Der Künstlerbund Rhein-Neckar lädt am Samstag, 1. November 2025, um 15 Uhr zur Veranstaltung "Kunst, Kontext und Drinks" ein. Dabei können Besucher*innen mit den ausgestellten Künstler*innen über ihre Werke sprechen, Performances entdecken oder sich mit Mitgliedern vernetzen.

Eintritt und Teilnahme sind kostenlos.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen am Rhein