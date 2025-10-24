Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtshilfe der GRN Klinik Schwetzingen freut sich über die 500. Geburt

Ein ganz besonderer Moment hat in der GRN Klinik Schwetzingen stattgefunden, das 500. Baby des Jahres wurde geboren! Das Jubiläumsbaby, der kleine Leon, kam am 23.Oktober 2025 zur Welt. Er wiegt 3540 g und ist 53 cm groß. Den glücklichen Eltern geht es ebenso gut wie ihrem Nachwuchs.

Die Familie freut sich über die schöne Geburt und bedankt sich herzlich bei der GRN Klinik Schwetzingen für die liebevolle Betreuung vom Team der Gynäkologie und Geburtshilfe. In einer entspannten Atmosphäre genießt die Familie die gemeinsame Kennenlernzeit.

„Wir gratulieren den Eltern herzlich zur Geburt Ihres Kindes – und natürlich auch zu diesem Jubiläum“, so die Hebamme Natascha Thomak.

In der GRN Klinik Schwetzingen kommen jedes Jahr rund 620 Babys zur Welt. Das geburtshilfliche Team legt großen Wert auf eine familienfreundliche, sichere und individuelle Betreuung – von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zur Nachsorge.

Weitere Infos zur Geburtshilfe der GRN Klinik Schwetzingen: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/die-fachdisziplin

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar