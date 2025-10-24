  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.10.2025, 13:29 Uhr

Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Neuburg am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.
– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Quelle: Polizeidirektion Landau

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN!

﻿

