Mannheim – Schulung zu digitalen Gesundheitsbotschafter*innen: Wie finde ich verlässliche Gesundheitsinformationen im Netz? Wie funktionieren digitale Gesundheitsanwendungen?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim bietet gemeinsam mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) eine kostenfreie Schulung für alle an, die ältere Menschen beim Einstieg in die digitale Gesundheitswelt unterstützen möchten.

In vier aufeinander aufbauenden Terminen mit Medienmentor Manfred Schillinger werden Interessierte zu digitalen Gesundheitsbotschafter*innen ausgebildet.Die Teilnehmenden lernen am 11., 12., 18. und 19. November 2025, jeweils 10 bis 13 Uhr im Dalbergsaal der Kinder- und Jugendbibliothek Dalberghaus N 3, 4, wie sie als Ansprechpersonen vor Ort Hilfestellung für mehr Selbstbestimmung und digitale Teilhabe im Alltag geben können.Nach der Schulung erhalten die digitalen Gesundheitsbotschafter*innen kontinuierliche Begleitung, Fortbildungen und Möglichkeiten zur Vernetzung. Sie leisten als lokale Ansprechpersonen ihren Beitrag zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen.

Die Schulung richtet sich an Senioren*innen, Angehörige, Betreuungspersonen und alle Interessierten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich:

Tel. 0621 293-8937 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de

In Kooperation mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg.

Gefördert von MedienFokusBW

Quelle: Stadt Mannheim