Mannheim – Eisdiscos im Eissportzentrum Herzogenried

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 07.11.2025, können alle Eislaufbegeisterten bei den Eisdiscos für Groß und Klein im Eissportzentrum Herzogenried wieder über die Eisfläche gleiten.

Von 20 bis 22.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet mit der Eisdisco der allseits beliebte Discolauf statt. Der Eintritt kostet 10,- Euro (keine Ermäßigung). Zu Black, House, 80er, 90er und aktuellen Charts über die Eisfläche gleiten oder einfach Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen bei Disconebel und Lightshow Runden drehen – das alles ist an dem Abend möglich. Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Davor findet nachmittags von 16.30 bis 19 Uhr die erste Kindereisdisco in dieser Eislaufsaison unter dem Motto „Kalte Füße, warme Herzen“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder bis 14 Jahre in Begleitung einer erwachsenen Person und verspricht jede Menge Spaß und „echtes Discogefühl“. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Eltern oder Begleitpersonen das Eis zu erobern. Der Eintritt für die Kindereisdisco beträgt 6 Euro pro Person (keine Ermäßigung). Tickets können online oder an der Kasse und dem Automaten im Eissportzentrum erworben werden. Schlittschuhe und Laufhilfen können ebenfalls vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Die Veranstaltung ist Teil der „Offensive Kindheit Aktiv“ und verspricht jede Menge Spaß und Bewegung.

Schneller aufs Eis: Es wird der Kauf von Online-Tickets im Vorverkauf empfohlen, um die Wartezeiten am Eingang zu reduzieren. Tickets sind bereits online oder an der Kasse zu den normalen Lauf- und Öffnungszeiten zu erwerben.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison 2025/2026 geht noch bis zum 15.03.2026.

Informationen zum Eislaufangebot und zur Veranstaltung gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter der 0621/301095, per E-Mail fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle Foto Text Stadt Mannheim