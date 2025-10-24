  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.10.2025, 15:57 Uhr

Mannheim – 200.000 Euro für regionale Heldenprojekte – VR Bank Rhein-Neckar eG verleiht die RheinNeckar HeldenAwards

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum ersten Mal verleiht die Genossenschaftsbank die RheinNeckar HeldenAwards. Insgesamt haben es 15 gemeinnützige Organisationen aus der Metropolregion Rhein-Neckar ins Finale geschafft. Aus ihnen wählen die Mitglieder der Bank ihre Favoriten: Die acht bestplatzierten Projekte werden am 28. November ausgezeichnet und erhalten jeweils 25.000 Euro. Damit können sie sich nicht nur über Anerkennung, sondern auch über eine wertvolle finanzielle Unterstützung für ihre Herzensprojekte freuen. Insgesamt stellt die Bank in diesem Jahr für die RheinNeckar HeldenAwards eine zusätzliche Fördersumme von 200.000 Euro bereit.

Die RheinNeckar HeldenAwards richten sich an Vereine und Organisationen, die sich durch besondere Leidenschaft und Engagement auszeichnen. „Die HeldenAwards sind mehr als nur eine Auszeichnung. Sie sind ein Zeichen der Wertschätzung für all jene, die mit unermüdlichem Einsatz das Leben in unserer Region bereichern“, so Dr. Michael Düpmann, Vorsitzender des Vorstandes der VR Bank Rhein-Neckar.

Jede nominierte Organisation oder Verein erzähle eine Geschichte von Hingabe, Mut und Einsatzbereitschaft und die Beteiligung der Mitglieder mache die Entscheidung zu einer echten Gemeinschaftsleistung.

Der Weg ins Finale begann mit einem öffentlichen Bewerbungsaufruf, auf den zahlreiche Vorschläge aus der gesamten Metropolregion folgten. Eine fachkundige Jury sichtete die über 100 Einsendungen und wählte 15 Projekte aus, die besonders überzeugten. Nun liegt es an den Mitgliedern der Bank, ihre Favoriten zu bestimmen. Durch diese Beteiligung wird nicht nur die demokratische Entscheidungsfindung gestärkt, sondern auch das Bewusstsein für die Vielfalt ehrenamtlicher Initiativen in der Region.

„Die HeldenAwards zeigen, dass ehrenamtliches Engagement die Lebensqualität in der Rhein-Neckar-Region maßgeblich prägt“, erklärt Dr. Michael Düpmann. „Ob soziale Hilfe, kulturelle Initiativen oder Umweltprojekte – alle Projekte tragen dazu bei, dass Menschen in unserer Region miteinander verbunden sind und gemeinsam etwas bewegen.“

Bereits heute fließen jährlich mehr als 500.000 Euro an Spenden- und Sponsoringgeldern in die Region. Mit den HeldenAwards wird dieses Engagement nun gezielt auf besonders innovative und wirksame Projekte ausgedehnt. Ziel sei es, Initiativen sichtbar zu machen, die sonst im Alltag wenig Aufmerksamkeit erhielten, so die Verantwortlichen der Bank.

Die VR Bank Rhein-Neckar eG zählt mit 81.526 Mitgliedern, über 30 Filialen und 638 Mitarbeitenden, darunter 54 Auszubildende, zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland und ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Metropolregion. Mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro, einem Kreditvolumen von 3,3 Milliarden Euro und Einlagen von 3,8 Milliarden Euro gehört die Bank zu den größten unter den 697 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland.

„Die HeldenAwards sind ein Symbol für das gelebte genossenschaftliche Prinzip: Viele Menschen leisten ihren Beitrag. Gemeinsam entsteht daraus etwas Großes für die Gesellschaft“, betont Dr. Düpmann. Durch die Kombination aus Jurybewertung, Mitgliederabstimmung und finanzieller Unterstützung setzt die VR Bank Rhein-Neckar ein klares Signal: Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement sind unverzichtbar für eine lebenswerte Region.

Quelle: VR Bank Rhein-Neckar eG

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres

    • Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtshilfe der GRN Klinik Schwetzingen freut sich über die 500. Geburt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein ganz besonderer Moment hat in der GRN Klinik Schwetzingen stattgefunden, das 500. Baby des Jahres wurde geboren! Das Jubiläumsbaby, der kleine Leon, kam am 23.Oktober 2025 zur Welt. Er wiegt 3540 g und ist 53 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen

    • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen
      Mannheim / Käfertal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Montag, den 13.10.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Parkanlage Alemannenstraße/Frankenstraße in Mannheim-Käfertal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 18-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen schlug nach einem Streitgespräch der 19-Jährige die 18-Jährige mehrfach und würgte sie. Die ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG

    • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 11:45 Uhr kam es auf der B39 wenige Kilometer nach der Ortsausfahrt Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf der B39 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Aufgrund der vor Ort laufenden Einsatzmaßnahmen ist die Fahrbahn in Richtung ... Mehr lesen»

      • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
      Neuburg am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Gestohlener Roller geortet

    • Ludwigshafen – Gestohlener Roller geortet
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (23.10.2025) meldete ein 39-Jähiger den Diebstahl seines Rollers. Der Roller war mit einem sogenannten Airtag ausgestattet, über den der Geschädigte eine Benachrichtigung erhielt, dass das Fahrzeug gegen 20:13 Uhr bewegt worden sei. Der Geschädigte konnte den Standort des Rollers in einer Tiefgarage im Bereich der Welserstraße orten. Über die Ortungsfunktion wurde ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Auffahrt Heinigstraße zur B44 vorübergehend gesperrt – Durchfahrt Mundenheimer Str. über Berliner Platz wird geöffnet

    • Ludwigshafen – Auffahrt Heinigstraße zur B44 vorübergehend gesperrt – Durchfahrt Mundenheimer Str. über Berliner Platz wird geöffnet
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorübergehende Sperrung der Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Richtung Mannheim / Bauarbeiten an den Rampen der Pylonbrücke / Durchfahrt Mundenheimer Straße zum Berliner Platz ab Montag wieder frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ab Montag, 27. Oktober 2025 wird die Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt – Zeugenaufruf

    • Mannheim – 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt – Zeugenaufruf
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Täterschaft beraubte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Passanten. Ein 26-Jähriger war am Donnerstag in der Mannheimer Oststadt auf dem Weg nach Hause. Als er sich gegen 22:45 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Kunsthalle auf dem Friedrichsplatz befand, kam eine vierköpfige Personengruppe auf ihn zu. Ersten Ermittlungen ... Mehr lesen»

      • Kaiserslautern – Feierliche Auszeichnung pfälzischer Kreativität und Forschung Einladung zur Pfalzpreis-Gala 2025

    • Kaiserslautern – Feierliche Auszeichnung pfälzischer Kreativität und Forschung Einladung zur Pfalzpreis-Gala 2025
      Kaiserslautern/Aus der Mrn-News Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Im festlichen Rahmen herausragende Persönlichkeiten und Projekte aus den Bereichen Zukunft, Medien sowie pfälzische Geschichte und Volkskunde auszeichnen – dazu lädt der Bezirksverband Pfalz mit seiner Pfalzpreis-Gala 2025 am Samstag, den 08. November 2025 ab 19:00 Uhr im Pfalztheater Kaiserslautern ein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, dabei zu sein. Ausgezeichnet ... Mehr lesen»

      • Landau – Alkoholisiert in die Leitplanke auf der A65

    • Landau – Alkoholisiert in die Leitplanke auf der A65
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 56-jähriger Opel-Astra-Fahrer befuhr gestern Mittag, 23.10.2026, gegen 13.10 Uhr, die A65 in Richtung Karlsruhe auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen Landau-Zentrum und Landau-Süd übersah er einen im Stauende stehenden LKW und wich daher auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke. Danach ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Körperverletzungsdelikt in Bar – Tatverdächtige ermittelt

    • Frankenthal – Körperverletzungsdelikt in Bar – Tatverdächtige ermittelt
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 20.10.2025, gegen 01:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal. Nach Zeugenaussagen unterhielt sich ein 41-Jähriger an der Theke mit einer Frau, welche die Lokalität in Begleitung von zunächst drei unbekannten Männern besucht hatte. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com