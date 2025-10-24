  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.10.2025, 16:15 Uhr

Ludwigshafen – Stadtbild Diskussion – SPD: „Wortklauberei und Presseschlacht verbessern das Stadtbild nicht“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die aktuelle Diskussion um Formulierungen und deren Auslegung ist zermürbend und genau das, was die Menschen von Politikern nicht hören wollen“, äußert sich die Fraktionsvorsitzende der SPD und Sprecherin für Sicherheit und Ordnung der SPD Fraktion, Julia May.

„Auch ich habe mich über das Statement unseres Kanzlers geärgert – weil auch ich eine Tochter bin und mich nicht unter ein Opferbild fassen lassen will. Wer sich unwohl fühlt in unserer Stadt und aus welchen Gründen ist sehr vielfältig. Mir ist egal, ob mich am Berliner Platz ein Herbert, Ali oder Ivan anpöbelt, um es ähnlich Plakativ wie Merz zu formulieren. Das Problem ist vor allem ein soziales. Auch Söhne und Omas fühlen sich im Übrigen vielleicht unwohl, die eine, weil sie im Dunkeln generell ein ungutes Gefühl hat oder der andere, weil er schon Streit mit anderen jungen Männern auf öffentlichen Plätzen hatte oder gar angegriffen wurde. Dem Einen Bedürfnis können wir durch ein besseres Beleuchtungskonzept begegnen – was die SPD und auch andere Fraktionen im Stadtrat schon sehr lange fordern – dem anderen wäre mit mehr Präsenz der Ordnungskräfte geholfen. Das Bild unserer Stadt ist aus so vielen Gründen an einigen Stellen miserabel, das kann keiner ernsthaft bestreiten. Aber die Diskussion, ob oder welche Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund daran Schuld sein könnten, geht völlig fehl. Mehr aufsuchende Straßensozialarbeit, Integrationskonzepte und endlich ein funktionierendes Sperrmüllkonzept müssen her – das ist alles lange überfällig und wir versuchen uns immer wieder an unzureichenden Lösungen, auch weil der Stadt die Mittel fehlen. Daher freuen wir uns als Stadt über die finanzielle Unterstützung, die der Bundeskanzler sicher mit seiner Aussage verbinden wird! Aber in der Presse nun Wortklauberei zu betreiben, anstatt wirkliche Konzepte zu liefern, reicht eben nicht. Aus diesem Grund haben wir viele Bürger verloren“ so May weiter.

„Es ist gefährlich, Ungeordnete und illegale Zuwanderung – die im Übrigen auch die SPD nicht befürwortet – als Grund für alle Probleme unserer Städte zu präsentieren. Das Problem ist vielschichtig und polemische Äußerungen, die von der Komplexität gerade noch tauglich sind für TikTok treiben die Menschen nur weiter zu einer konzeptionslosen AfD – auch weg von der bürgerlichen Mitte, die die CDU ja immer für sich beansprucht.“
Quelle: SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Hockenheim – NACHTRAG: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen

    • Hockenheim – NACHTRAG: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen
      Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar/B39 (ots) Wie bereits berichtet , kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall auf der B39. Ersten Unfallermittlungen zufolge überholte ein Autofahrer auf der linken Spur einen Lastwagen. Beim Wechsel auf die rechte Spur touchierte er hierbei mit seinem Heck den Lastwagen. Durch den Zusammenstoß kam der Lastwagen ins Schlingern und touchierte zuerst ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 200.000 Euro für regionale Heldenprojekte – VR Bank Rhein-Neckar eG verleiht die RheinNeckar HeldenAwards

    • Mannheim – 200.000 Euro für regionale Heldenprojekte – VR Bank Rhein-Neckar eG verleiht die RheinNeckar HeldenAwards
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum ersten Mal verleiht die Genossenschaftsbank die RheinNeckar HeldenAwards. Insgesamt haben es 15 gemeinnützige Organisationen aus der Metropolregion Rhein-Neckar ins Finale geschafft. Aus ihnen wählen die Mitglieder der Bank ihre Favoriten: Die acht bestplatzierten Projekte werden am 28. November ausgezeichnet und erhalten jeweils 25.000 Euro. Damit können sie sich nicht nur ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres

    • Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtshilfe der GRN Klinik Schwetzingen freut sich über die 500. Geburt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein ganz besonderer Moment hat in der GRN Klinik Schwetzingen stattgefunden, das 500. Baby des Jahres wurde geboren! Das Jubiläumsbaby, der kleine Leon, kam am 23.Oktober 2025 zur Welt. Er wiegt 3540 g und ist 53 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen

    • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen
      Mannheim / Käfertal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Montag, den 13.10.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Parkanlage Alemannenstraße/Frankenstraße in Mannheim-Käfertal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 18-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen schlug nach einem Streitgespräch der 19-Jährige die 18-Jährige mehrfach und würgte sie. Die ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG

    • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 11:45 Uhr kam es auf der B39 wenige Kilometer nach der Ortsausfahrt Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf der B39 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Aufgrund der vor Ort laufenden Einsatzmaßnahmen ist die Fahrbahn in Richtung ... Mehr lesen»

      • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
      Neuburg am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Gestohlener Roller geortet

    • Ludwigshafen – Gestohlener Roller geortet
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (23.10.2025) meldete ein 39-Jähiger den Diebstahl seines Rollers. Der Roller war mit einem sogenannten Airtag ausgestattet, über den der Geschädigte eine Benachrichtigung erhielt, dass das Fahrzeug gegen 20:13 Uhr bewegt worden sei. Der Geschädigte konnte den Standort des Rollers in einer Tiefgarage im Bereich der Welserstraße orten. Über die Ortungsfunktion wurde ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Auffahrt Heinigstraße zur B44 vorübergehend gesperrt – Durchfahrt Mundenheimer Str. über Berliner Platz wird geöffnet

    • Ludwigshafen – Auffahrt Heinigstraße zur B44 vorübergehend gesperrt – Durchfahrt Mundenheimer Str. über Berliner Platz wird geöffnet
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorübergehende Sperrung der Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Richtung Mannheim / Bauarbeiten an den Rampen der Pylonbrücke / Durchfahrt Mundenheimer Straße zum Berliner Platz ab Montag wieder frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ab Montag, 27. Oktober 2025 wird die Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt – Zeugenaufruf

    • Mannheim – 26-Jähriger auf dem Heimweg beraubt – Zeugenaufruf
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Täterschaft beraubte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Passanten. Ein 26-Jähriger war am Donnerstag in der Mannheimer Oststadt auf dem Weg nach Hause. Als er sich gegen 22:45 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Kunsthalle auf dem Friedrichsplatz befand, kam eine vierköpfige Personengruppe auf ihn zu. Ersten Ermittlungen ... Mehr lesen»

      • Kaiserslautern – Feierliche Auszeichnung pfälzischer Kreativität und Forschung Einladung zur Pfalzpreis-Gala 2025

    • Kaiserslautern – Feierliche Auszeichnung pfälzischer Kreativität und Forschung Einladung zur Pfalzpreis-Gala 2025
      Kaiserslautern/Aus der Mrn-News Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Im festlichen Rahmen herausragende Persönlichkeiten und Projekte aus den Bereichen Zukunft, Medien sowie pfälzische Geschichte und Volkskunde auszeichnen – dazu lädt der Bezirksverband Pfalz mit seiner Pfalzpreis-Gala 2025 am Samstag, den 08. November 2025 ab 19:00 Uhr im Pfalztheater Kaiserslautern ein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, dabei zu sein. Ausgezeichnet ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com