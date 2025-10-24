Ludwigshafen – Auffahrt Heinigstraße zur B44 vorübergehend gesperrt – Durchfahrt Mundenheimer Str. über Berliner Platz wird geöffnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorübergehende Sperrung der Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Richtung Mannheim / Bauarbeiten an den Rampen der Pylonbrücke / Durchfahrt Mundenheimer Straße zum Berliner Platz ab Montag wieder frei.

Ab Montag, 27. Oktober 2025 wird die Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Mannheim voraussichtlich bis zum 7. November 2025 gesperrt. Grund dafür ist die Fortsetzung der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an der Übergangskonstruktion, um die Verkehrssicherheit der Auffahrt bis zu deren Rückbau zu gewährleisten. Ursprünglich für Anfang Mai 2025 geplante Instandsetzungsarbeiten an der Übergangskonstruktion konnten aufgrund unerwarteter umfangreicher Schäden nicht durchgeführt werden. Eine komplette Erneuerung der tragenden Konstruktion ist erforderlich. An.schließend wird die Auffahrt wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen und Instandsetzungsarbeiten werden potenzielle Schäden frühzeitig identifiziert und können dann rechtzeitig geplant und behoben werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord befahrbar bleibt, während an der Hochstraße Süd Arbeiten zum Lückenschluss und Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden.

Die Umleitung für den Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim erfolgt bis zum 7. November zunächst über die Auffahrt auf die Hochstraße Nord in Richtung Bad Dürkheim, anschließend über die Abfahrt beim Bruchwiesenknoten, und schließlich von dort wieder über die Auffahrt Bruchwiesenstraße auf die Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim.

Bauarbeiten an Rampen der Pylonbrücke

Die Verkehrsfreigabe der Rampen von und zur Pylonbrücke (B37) erfolgt voraussichtlich Ende November 2025. Die Rampen sind im Zuge der Sanierung der Weißen Hochstraße und der Pylonbrücke seit März 2025 gesperrt. Wie sich während der laufenden Sanierungsarbeiten gezeigt hat, erfordert der Zustand der Bauwerke erheblich mehr Eingriffe und Sanierungsmaßnahmen als zunächst angenommen. Damit verlängert sich die Bauzeit – trotz Einsatz von erheblich mehr Personal als ursprünglich geplant.

Diese Arbeiten sind notwendig, um die Sicherheit und die Langlebigkeit der Brücke dauerhaft zu gewährleisten. Damit Ende November die Verkehrsfreigabe erfolgen kann, sind Witterungsbedingungen ein wichtiger Faktor, denn starke Niederschläge oder frühe Frosttage könnten den Termin nochmals verschieben, da die notwendigen Abdichtungs- und Asphaltarbeiten dann nicht normgerecht durchgeführt werden können.

Um die Sperrzeiten bestmöglich zu nutzen und die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer*innen so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtverwaltung parallel die Fahrbahn der Pylonbrücke erneuert und neue Schutzplanken installieren lassen. Wenn die Hochstraße Süd (B37) im zweiten Quartal 2026 wieder für den Verkehr freigegeben sein wird, ist damit der gesamte Streckenverlauf ab der A650 bis zur Konrad-Adenauer-Brücke erneuert.

Es ist nach wie vor jederzeit möglich, Ziele in der Innenstadt und Mannheim über die Hochstraße Nord (B44) zu erreichen. Verkehrsteilnehmer*innen, die keine Ziele im Innenstadtbereich anfahren möchten, umfahren während der Bauarbeiten das Stadtgebiet über die Autobahnen A6, A65 und A61.

Durchfahrt von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz ab Montag wieder frei

Die Durchfahrt von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz wird ab Montag, 27. Oktober 2025, wieder für den Verkehr geöffnet sein, die Straßenbahnen und Busse fahren wieder die Haltestelle Berliner Platz an. Aufgrund von Bauarbeiten an der Hochstraße Süd und kurzfristig notwendigen Gleisarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) im Bereich des Wittelsbachplatzes, kam es vom 11. bis 26. Oktober 2025 zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Berliner Platz sowie im Straßenverkehr im Bereich der Mundenheimer Straße. Die Maßnahmen sind ab Montag beendet.