Heppenheim – Heppenheim heißt neue Swegon-Mitarbeitende willkommen – Neues Klimadeckenzentrum stärkt Wirtschaftsstandort und schafft Arbeitsplätze

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Besuch des neuen Klimadeckenzentrums in Heppenheim begrüßten Bürgermeister Rainer Burelbach und Swegon Operations Geschäftsführer Stefan Steckel die neuen Mitarbeitenden und verschafften sich einen Eindruck von den modernen Produktions- und Büroflächen. Der Ausbau markiert einen wichtigen Schritt für das international tätige Unternehmen und für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Swegon, weltweit mit rund 3.800 Mitarbeitenden vertreten, ist Spezialist für nachhaltige Raumklimalösungen – von Lüftung, Heizung und Kühlung bis hin zu digitalem Gebäudemanagement. In Heppenheim bündelt das Unternehmen künftig seine Kompetenzen in der Produktion von Heiz- und Kühldecken, sogenannten Klimadecken. Am bisherigen Standort in Heppenheim, der aus dem traditionsreichen Unternehmen Zent-Frenger hervorgegangen ist, gab es rund 25 Mitarbeitende. Durch den großen Anbau am Standort Heppenheim und dem Zuzug des bereits geschlossenem Standorts Sankt-Leon Rot, wird das Team auf bis zu 60 Mitarbeitende anwachsen können. Bürgermeister Rainer Burelbach begrüßte die neuen Mitarbeitenden persönlich: „Wir heißen die neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen und freuen uns über das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Heppenheim. Die Erweiterung schafft qualifizierte Arbeitsplätze und stärkt den Standort Heppenheim langfristig.“ Die Erweiterung umfasst rund 6.000 Quadratmeter Produktionsfläche, 1.000 Quadratmeter Lagerfläche und 1.200 Quadratmeter Bürofläche – mit modernster Fertigungstechnik und energieeffizienter Gebäudetechnik. Besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit und Innovation. Die Produktionsanlage setzt Maßstäbe in puncto Energieeffizienz und Umwelttechnik. Beheizung und Kühlung erfolgen über eine umweltfreundliche Wärmepumpe aus eigener Fertigung.

Ein begrüntes Dach, LED-Beleuchtung und der Einsatz von Ökostrom tragen zusätzlich zur nachhaltigen Bilanz bei. „Mit dem Standort in Heppenheim bündeln wir unsere Produktion und bringen das Team aus Sankt Leon-Rot hierher. Unser Ziel ist es, eine weltweit führende Fertigungsstätte für Klimadecken zu etablieren. Dafür verbinden wir moderne Technik mit einer starken regionalen Verankerung – Heppenheim bietet beste Voraussetzungen dafür.“ Mit der Standorterweiterung verfolgt Swegon das Ziel, in Heppenheim eine „World Class Radiant Ceiling Factory“ zu etablieren – eine der modernsten Fertigungsstätten ihrer Art. Neben der Produktion soll der Standort künftig auch als Besucher- und Schulungszentrum dienen. Mit seiner günstigen Lage zwischen den Autobahnen A5 und A6 sowie der Nähe zum Flughafen Frankfurt bietet Heppenheim ideale Bedingungen für die nationale und internationale Ausrichtung des Unternehmens. Die Stadt unterstützt die Ansiedlung ausdrücklich als wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung. Im Anhang finden Sie ein Foto des Termines am 22. Oktober, das Sie gerne für redaktionelle Zwecke verwenden können.

Quelle: „Stadt Heppenheim“.