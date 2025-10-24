Heidelberg – Vier Labels aus dem Projekt „HeartWork“ sind ab sofort am Heumarkt zu finden – Pop-up „Adorable meets HeartWork“ bis März 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Abschluss des Mittendrinnenstadt-Projekts „HeartWork“ in der Unteren Straße 2 sind vier der teilnehmenden Labels ein paar Häuser weiter am Heumarkt eingezogen. Seit Anfang Oktober 2025 präsentieren SAIS Fashion, Madiagne Diop, Sohye Kim und Alexandre Micoulet hochwertige Kleidung, Keramiken und handgefertigte Kerzen für einen Zeitraum von sechs Monaten auf der Fläche von Adorable Collections. Damit wurde eines der wichtigsten Ziele des Heartwork-Konzepts erreicht: Kreativschaffende und ihre Produkte im Einzelhandel zu etablieren.

Die Ladeninhaberin Elisabeth Bernbeck betreibt das Ladengeschäft schon seit fünf Jahren und verfolgte von Anfang an die Idee, eine Plattform für lokale Marken zu bieten. Das Projekt „HeartWork“ konnte sie aus nächster Nähe beobachten und so entschied sie sich, die Stadt Heidelberg zu kontaktieren und eine Teilfläche des Ladens für einen Zeitraum von sechs Monaten anzubieten. Neben Kleidung, Schmuck und Lederwaren aus dem eigenen Sortiment sind darum jetzt auch eine Vielzahl an Produkten aus dem „HeartWork“-Projekt am Heumarkt 11 zu finden.

Ein Jahr „HeartWork“: Grundstein für erfolgreichen Einzelhandel

Über 17.000 Besucherinnen und Besucher kamen von August 2024 bis August 2025 in den „HeartWork“-Store in der Unteren Straße 2, um Produkte von 18 lokalen Unternehmen zu kaufen. Organisiert wurde das Projekt im Rahmen der „Mittendrinnenstadt“. Unter diesem Titel wurde das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof mithilfe des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gestärkt. Eines der Ziele des Projekts war die Ansiedlung von neuen Einzelhandelsgeschäften mit lokalen Marken und Produkten in der Innenstadt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg freut sich, dass mit dem Pop-up-Projekt „Adorable meets HeartWork“ der Weg hierfür weiter geebnet wird.

Quelle: Stadt Heidelberg