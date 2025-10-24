Heidelberg – Seminar zum Thema Fundraising am 18. November im Dezernat#16

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz veranstaltet am Dienstag, 18. November 2025, in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ein ganztägiges Seminar „Spenden, Sponsoring & Co. – Fundraising für gemeinnützige Institutionen“.

Mit viel Engagement und Ideenreichtum bereichern Vereine und Einrichtungen das gesellschaftliche Leben vor Ort. Doch für diese wichtige Arbeit braucht es Geld. Da aktuell vielerorts öffentliche Fördermittel knapper werden, sollten verstärkt auch Spenden und Sponsoring in Betracht gezogen werden. Die Teilnehmenden bekommen in dem Seminar einen Überblick über verschiedene Fundraising-Instrumente und erfahren, was bei der Planung und Umsetzung einer erfolgreichen Fundraising-Kampagne zu beachten ist.

Das Seminar findet am 18. November 2025 von 10 bis 17 Uhr im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Dezernat#16, Emil-Maier-Straße 16, in Heidelberg statt. Die Teilnahmegebühr inklusive Materialkosten beträgt 100 Euro. Anmeldefrist am Montag, 3. November 2025.

Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz unterstützt Kultur- und Kreativschaffende dabei, sich gezielt weiterzubilden und zu vernetzen. Die Angebote sind auf Kreative, Selbstständige, Gründerinnen und Gründer sowie Kleinunternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeschnitten. In Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft werden regelmäßig Seminare in Heidelberg angeboten. Weitere Infos und Anmeldung zum Seminar online unter

kulturseminare.de/seminars/66. Weitere Informationen zur Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg sind online erhältlich unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

Quelle: Stadt Heidelberg