  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

24.10.2025, 14:00 Uhr

Heidelberg – Hallenbad Köpfel vorübergehend geschlossen – Installationsarbeiten für einen Ninja Parcours

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Donnerstag, den 30. Oktober 2025, bis einschließlich Freitag, den 21. November 2025, bleibt das Hallenbad Köpfel geschlossen. Grund dafür sind Bauarbeiten für die Installation eines Ninja Parcours mit Elementen zum Balancieren, Klettern, Hangeln oder Tauchen.

Nach Abschluss der Installationsarbeiten öffnet das Bad ab Samstag, den 22. November, wieder zu den regulären Öffnungszeiten.

Am Samstag, den 29. November, findet von 11 bis 16 Uhr die Eröffnung des neuen Ninja Parcours im Hallenbad Köpfel statt. Nach diesem Tag können Badegäste immer samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr auf der neuen Attraktion spielerisch ihre Kraft und Geschicklichkeit trainieren.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Stadtbild Diskussion – SPD: „Wortklauberei und Presseschlacht verbessern das Stadtbild nicht“

    • Ludwigshafen – Stadtbild Diskussion – SPD: „Wortklauberei und Presseschlacht verbessern das Stadtbild nicht“
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die aktuelle Diskussion um Formulierungen und deren Auslegung ist zermürbend und genau das, was die Menschen von Politikern nicht hören wollen“, äußert sich die Fraktionsvorsitzende der SPD und Sprecherin für Sicherheit und Ordnung der SPD Fraktion, Julia May. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Auch ich habe mich über das Statement unseres Kanzlers geärgert ... Mehr lesen»

      • Die Heidelberger – Kritik an der geplanten Stellplatzsatzung

    • Die Heidelberger – Kritik an der geplanten Stellplatzsatzung
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die geplante Stellplatzsatzung Heidelberg basiert auf einem Antrag der Grünen aus dem Jahr 2020, einen kommunalen Stellplatzschlüssel nach dem Vorbild von Tübingen und Freiburg einzuführen. Ziel ist es, die Pflicht zum Bau von Pkw-Stellplätzen bei Neubauten zu lockern – etwa bei guter ÖPNV-Anbindung oder bei vorhandenen Mobilitätskonzepten wie Carsharing. Dadurch ... Mehr lesen»

      • Die Heidelberger – Zum 85. Jahrestag — Erinnern an Opfer von Lager Gurs

    • Die Heidelberger – Zum 85. Jahrestag — Erinnern an Opfer von Lager Gurs
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. Oktober erinnerte Heidelberg an die Deportation von über 6.500 Jüdinnen und Juden nach Gurs – darunter mehr als 300 aus unserer Stadt. Vor 85 Jahren begann das Unrecht nichtirgendwo, sondern mitten unter uns. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Lager Gurs im Süden Frankreichs wurde für viele zum Ort des ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – NACHTRAG: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen

    • Hockenheim – NACHTRAG: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen
      Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar/B39 (ots) Wie bereits berichtet , kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall auf der B39. Ersten Unfallermittlungen zufolge überholte ein Autofahrer auf der linken Spur einen Lastwagen. Beim Wechsel auf die rechte Spur touchierte er hierbei mit seinem Heck den Lastwagen. Durch den Zusammenstoß kam der Lastwagen ins Schlingern und touchierte zuerst ... Mehr lesen»

      • Die Heidelberger – Seniorenherbst in Rohrbach: Eine schöne Veranstaltung – mit Wermutstropfen

    • Die Heidelberger – Seniorenherbst in Rohrbach: Eine schöne Veranstaltung – mit Wermutstropfen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den letzten Wochen fanden in fast allen Heidelberger Stadtteilen die schönen Seniorenherbst-Veranstaltungen statt (einige wenige stehen noch aus). Die Stadtteilvereine haben sich wieder viel Mühe gegeben, den Seniorinnen und Senioren aus Heidelberg mit wunderschön geschmückten Räumen und tollenProgrammpunkten einen schönen & geselligen Nachmittag zu bereiten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wir ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 200.000 Euro für regionale Heldenprojekte – VR Bank Rhein-Neckar eG verleiht die RheinNeckar HeldenAwards

    • Mannheim – 200.000 Euro für regionale Heldenprojekte – VR Bank Rhein-Neckar eG verleiht die RheinNeckar HeldenAwards
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum ersten Mal verleiht die Genossenschaftsbank die RheinNeckar HeldenAwards. Insgesamt haben es 15 gemeinnützige Organisationen aus der Metropolregion Rhein-Neckar ins Finale geschafft. Aus ihnen wählen die Mitglieder der Bank ihre Favoriten: Die acht bestplatzierten Projekte werden am 28. November ausgezeichnet und erhalten jeweils 25.000 Euro. Damit können sie sich nicht nur ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres

    • Schwetzingen – Leon ist das 500. Baby des Jahres
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtshilfe der GRN Klinik Schwetzingen freut sich über die 500. Geburt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein ganz besonderer Moment hat in der GRN Klinik Schwetzingen stattgefunden, das 500. Baby des Jahres wurde geboren! Das Jubiläumsbaby, der kleine Leon, kam am 23.Oktober 2025 zur Welt. Er wiegt 3540 g und ist 53 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen

    • Mannheim – 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen
      Mannheim / Käfertal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits am Montag, den 13.10.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Parkanlage Alemannenstraße/Frankenstraße in Mannheim-Käfertal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 18-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen schlug nach einem Streitgespräch der 19-Jährige die 18-Jährige mehrfach und würgte sie. Die ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG

    • Hockenheim – B39 – Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen – ERSTMELDUNG
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 11:45 Uhr kam es auf der B39 wenige Kilometer nach der Ortsausfahrt Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf der B39 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Aufgrund der vor Ort laufenden Einsatzmaßnahmen ist die Fahrbahn in Richtung ... Mehr lesen»

      • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    • Neuburg am Rhein – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
      Neuburg am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com