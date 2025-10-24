Heidelberg – Hallenbad Köpfel vorübergehend geschlossen – Installationsarbeiten für einen Ninja Parcours

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Donnerstag, den 30. Oktober 2025, bis einschließlich Freitag, den 21. November 2025, bleibt das Hallenbad Köpfel geschlossen. Grund dafür sind Bauarbeiten für die Installation eines Ninja Parcours mit Elementen zum Balancieren, Klettern, Hangeln oder Tauchen.

Nach Abschluss der Installationsarbeiten öffnet das Bad ab Samstag, den 22. November, wieder zu den regulären Öffnungszeiten.

Am Samstag, den 29. November, findet von 11 bis 16 Uhr die Eröffnung des neuen Ninja Parcours im Hallenbad Köpfel statt. Nach diesem Tag können Badegäste immer samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr auf der neuen Attraktion spielerisch ihre Kraft und Geschicklichkeit trainieren.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg