Eberbach – Vollsperrung stadteinwärts Friedrichstraße – B37 im Kreuzungsbereich vom 27. bis 31. Oktober – Verkehr stadtauswärts aus der Tiefgarage Rathaus/ Leopoldsplatz und zur B37 frei

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Tiefbaumaßnahmen zur Leerrohrverlegung in der Friedrichstraße machen in der Zeit vom 27.10. bis 31.10.2025 eine Vollsperrung zwischen der Kreuzung Friedrichstraße und der B37 notwendig. In Höhe des Zebrastreifens muss eine Straßenquerung in offener Bauweise hergestellt werden.Der stadtauswärts sowie der aus der Tiefgarage Rathaus/Leopoldsplatz fahrende Verkehr in Richtung B37 wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die beauftragte Baufirma verlegt momentan im Auftrag des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar Leerrohrinfrastruktur für die zukünftige Glasfasernutzung. Eine örtliche Umleitung für den stadteinwärts fahrenden Verkehr ist über die B37 – Hirschhorner Landstraße – Friedrich-Ebert Straße in die Innenstadt eingerichtet.
Quelle: Stadt Eberbach