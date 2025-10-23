Worms – Zahlreiche Aktionen zum Mantelsonntag in Worms – Autoausstellung, Rabattaktionen, kostenloser Busverkehr, Kinderbetreuung, #wormsliebe-Aktion und Stadtführungen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25. und 26. Oktober lockt das Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag wieder in die Wormser Innenstadt. Neben Aktionen des Wormser Einzelhandels bietet der Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, allerlei Handgemachtes. Auf dem Marktplatz präsentieren Autohäuser aus der Region ihre neuesten Modelle, während der Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche etwas für Kinder und Familien bietet. Zudem ergänzen diverse Gastronomie-, Verkaufs- und Infostände an beiden Tagen das Angebot in der Wormser Innenstadt. Gemeinsam mit den Wormser Gästeführern bietet die Tourist Information spannende Führungen an. Am Römischen Kaiser präsentiert sich die #wormsliebe-Kampagne mit zahlreichen Aktionen und in Ralfs Tanzgalerie bietet der Stadtjugendring Worms e. V. ein Kinderprogramm an. Als besonderen Anreiz für Besucher wird am 26. Oktober außerdem der Busverkehr kostenfrei sein. Weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Mit Aktionen und Rabatten lockt der Wormser Einzelhandel beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 26. Oktober in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es die neuesten Trends und Herbstmoden zu entdecken. Und auch sonst wird am gesamten Aktionswochenende viel geboten: Neben dem Allerheiligenmarkt und dem Herbstmarkt der Frauenverbände laden entlang der Kämmererstraße, sowie am Parmaplatz und Am Römischen Kaiser Wormser Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal- und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos rund um die anstehenden Veranstaltungen.

Einzelhandels- und Rabattaktionen

Das Modehaus Jakob Jost GmbH am Römischen Kaiser bietet neben einer Sektbar und Heliumballons für Kinder auch jeweils eine Jost-Fashionbag ab einem Einkaufswert von 49 Euro an. In der Kämmererstraße vor der Kunsthandlung Steuer wird das Weingut Kloos mit seinen Weinen vertreten sein. Bei Olala! Mode & Accessoires finden Kundinnen eine Auswahl an ausgesuchten Mänteln und Jacken mit bis zu 20% Aktionsrabatt. Als zusätzliches Dankeschön erhält jede Kundin bei einem Einkauf ab 29 Euro einen attraktiven Schal geschenkt. Ebenfalls in der Kämmererstraße bietet „Hammer TonPerle“ vor der Filiale von prooptik Schmuck und Brillenketten zum Kauf an. In den Elefantenhöfen bietet Christine Uhrig Mode & Concept besondere Tagesangebote, einen herbstlichen Punsch und eine kleine Überraschung für jeden Kunden an. Auch Möbel-Peeck in der Petrus-Dorn-Straße hat sich zum Mantelsonntag einiges einfallen lassen: Kunden werden mit einem Sektempfang begrüßt. Es gibt darüber hinaus ein Glücksrad mit tollen Preisen, Angebote in allen Abteilungen und eine Werksberatung der Firmen Tempur und Lattoflex. Zudem erwartet Besucher eine musikalische Darbietung des Chores „Jazz-Affair“, eine Weinverkostung mit edlen Tropfen der Wormser Vinothek sowie eine Präsentation der Influencerin „Orga-Jessica“.



Auto-Ausstellung Am Römischen Kaiser

Die neuesten Fahrzeug-Trends können am Samstag, 25. Oktober, ab dem Nachmittag und am Sonntag, 26. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz bestaunt werden. Mit dabei sind das Autohaus Heydasch (Nissan), Auto Pieroth (Ford, Opel, Peugeot, LEAPMOTOR) und das Autohaus Ludwig Hill (Renault, Dacia).



Touristische Führungen durch Worms

Zusammen mit den Wormser Gästeführern ergänzt die Tourist Information das Programmangebot: Den Auftakt macht die allgemeine Stadtführung „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ am Samstag um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Südportal am Dom. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch den Kaiserdom. Sonntags findet neben der Kinderstadtführung, die um 10.30 Uhr am Südportal des Doms startet, um 14 Uhr eine weitere allgemeine Stadtführung statt. Für alle Führungen gilt: Tickets sind zu 10 Euro online unter www.ticket-regional.de/tiworms und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel in der Tourist Information (während der regulären Öffnungszeiten), erhältlich. Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos und benötigen kein Ticket. Weitere Informationen zu den Führungen findet man unter www.worms-erleben.de.



#wormsliebe beim Aktionswochenende Mantelsonntag

Beim Aktionswochenende des Mantelsonntags ist #wormsliebe am Römischen Kaiser mit dabei: am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher können #wormsliebe-Kleidung kaufen, das beliebte WORMEL-Kuscheltier zum Aktionspreis erwerben und an kreativen Mitmachaktionen für Groß und Klein teilnehmen. Gleichzeitig gibt es Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und Ideen zu teilen. Ein Höhepunkt erwartet die Gäste am Samstag, wenn Künstler Daniel Ferino live ein einzigartiges #wormsliebe-Bild kreiert, das anschließend verlost wird. Am Sonntag sorgt eine Fotobox dafür, dass Erinnerungen an das gemeinsame Shopping-Erlebnis festgehalten werden können. „Mit #wormsliebe möchten wir ein Gefühl von Zusammenhalt und Lebensfreude vermitteln und freuen uns darauf, viele Menschen am Aktionswochenende zu treffen“, so die Initiatoren.

Kinderprogramm vom Stadtjugendring Worms e. V.

Eltern können ihre Kinder von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Ralfs Tanzgalerie zur Betreuung beim Stadtjugendring abgeben, während sie selbst einkaufen. Neben kleinen Bastelprojekten wird es auch die Möglichkeit zum freien Spiel geben.

Kostenloser Busverkehr

Auch in diesem Jahr wird der Wormser Busverkehr zum diesjährigen Mantelsonntag (ganztags) kostenlos angeboten. Man kann also ganz einfach ohne Ticket von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurückfahren, ohne sich um einen Parkplatz kümmern zu müssen. Und auch für Kunden von außerhalb ist das Angebot interessant: Sie können ihr Fahrzeug beispielsweise auf dem Festplatz abstellen und kostenlos mit dem Bus (gemäß regulärem Fahrplan) die Innenstadt erreichen. Diese Aktion wird von „Worms wird WOW“ ermöglicht.

Parken

Wie gewohnt sind die innenstadtnahen Parkhäuser am Dom, am Theater, am Bahnhof und im Wormser am Mantelsonntag geöffnet. Neben diesen Parkmöglichkeiten kann man auch den kostenlosen Parkplatz am Festplatz nutzen. Weitere Hinweise zu geschlossenen und offenen Parkhäusern findet man auf www.parken-worms.de.

Die Partner des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Zur Historie „Mantelsonntag“

Bereits vor Jahrhunderten wurde der Mantelsonntag ins Leben gerufen. Damals sollte er der Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt ermöglichen. Aufgrund von Verpflichtungen in ihren landwirtschaftlichen Betrieben konnte diese nicht während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen. Am Sonntag vor Allerheiligen bot der Mantelsonntag traditionell Gelegenheit, sich mit einem neuen Mantel für den Feiertag einzudecken.

Service

Mantelsonntag am 26. Oktober

Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

Herbstmarkt der Frauenverbände am 25. und 26. Oktober

Öffnungszeiten: Samstag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Allerheiligenmarkt vom 25. Oktober bis 2. November

Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr (1. November geschlossen)

Die Straße Marktplatz ist ab Donnerstag 23.10. im Bereich zwischen der Kreuzung Stephansgasse und Dreifaltigkeitskirche gesperrt. Die Tiefgarage der Volksbank kann jedoch normal genutzt werden. Der Wochenmarkt am 25.10 findet wie gewohnt statt.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms