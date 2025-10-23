  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.10.2025, 15:53 Uhr

Worms – Zahlreiche Aktionen zum Mantelsonntag in Worms – Autoausstellung, Rabattaktionen, kostenloser Busverkehr, Kinderbetreuung, #wormsliebe-Aktion und Stadtführungen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25. und 26. Oktober lockt das Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag wieder in die Wormser Innenstadt. Neben Aktionen des Wormser Einzelhandels bietet der Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr, allerlei Handgemachtes. Auf dem Marktplatz präsentieren Autohäuser aus der Region ihre neuesten Modelle, während der Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche etwas für Kinder und Familien bietet. Zudem ergänzen diverse Gastronomie-, Verkaufs- und Infostände an beiden Tagen das Angebot in der Wormser Innenstadt. Gemeinsam mit den Wormser Gästeführern bietet die Tourist Information spannende Führungen an. Am Römischen Kaiser präsentiert sich die #wormsliebe-Kampagne mit zahlreichen Aktionen und in Ralfs Tanzgalerie bietet der Stadtjugendring Worms e. V. ein Kinderprogramm an. Als besonderen Anreiz für Besucher wird am 26. Oktober außerdem der Busverkehr kostenfrei sein. Weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Mit Aktionen und Rabatten lockt der Wormser Einzelhandel beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 26. Oktober in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es die neuesten Trends und Herbstmoden zu entdecken. Und auch sonst wird am gesamten Aktionswochenende viel geboten: Neben dem Allerheiligenmarkt und dem Herbstmarkt der Frauenverbände laden entlang der Kämmererstraße, sowie am Parmaplatz und Am Römischen Kaiser Wormser Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal- und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos rund um die anstehenden Veranstaltungen.

Einzelhandels- und Rabattaktionen
Das Modehaus Jakob Jost GmbH am Römischen Kaiser bietet neben einer Sektbar und Heliumballons für Kinder auch jeweils eine Jost-Fashionbag ab einem Einkaufswert von 49 Euro an. In der Kämmererstraße vor der Kunsthandlung Steuer wird das Weingut Kloos mit seinen Weinen vertreten sein. Bei Olala! Mode & Accessoires finden Kundinnen eine Auswahl an ausgesuchten Mänteln und Jacken mit bis zu 20% Aktionsrabatt. Als zusätzliches Dankeschön erhält jede Kundin bei einem Einkauf ab 29 Euro einen attraktiven Schal geschenkt. Ebenfalls in der Kämmererstraße bietet „Hammer TonPerle“ vor der Filiale von prooptik Schmuck und Brillenketten zum Kauf an. In den Elefantenhöfen bietet Christine Uhrig Mode & Concept besondere Tagesangebote, einen herbstlichen Punsch und eine kleine Überraschung für jeden Kunden an. Auch Möbel-Peeck in der Petrus-Dorn-Straße hat sich zum Mantelsonntag einiges einfallen lassen: Kunden werden mit einem Sektempfang begrüßt. Es gibt darüber hinaus ein Glücksrad mit tollen Preisen, Angebote in allen Abteilungen und eine Werksberatung der Firmen Tempur und Lattoflex. Zudem erwartet Besucher eine musikalische Darbietung des Chores „Jazz-Affair“, eine Weinverkostung mit edlen Tropfen der Wormser Vinothek sowie eine Präsentation der Influencerin „Orga-Jessica“.

Auto-Ausstellung Am Römischen Kaiser
Die neuesten Fahrzeug-Trends können am Samstag, 25. Oktober, ab dem Nachmittag und am Sonntag, 26. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz bestaunt werden. Mit dabei sind das Autohaus Heydasch (Nissan), Auto Pieroth (Ford, Opel, Peugeot, LEAPMOTOR) und das Autohaus Ludwig Hill (Renault, Dacia).

Touristische Führungen durch Worms
Zusammen mit den Wormser Gästeführern ergänzt die Tourist Information das Programmangebot: Den Auftakt macht die allgemeine Stadtführung „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ am Samstag um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Südportal am Dom. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch den Kaiserdom. Sonntags findet neben der Kinderstadtführung, die um 10.30 Uhr am Südportal des Doms startet, um 14 Uhr eine weitere allgemeine Stadtführung statt. Für alle Führungen gilt: Tickets sind zu 10 Euro online unter www.ticket-regional.de/tiworms und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel in der Tourist Information (während der regulären Öffnungszeiten), erhältlich. Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos und benötigen kein Ticket. Weitere Informationen zu den Führungen findet man unter www.worms-erleben.de.

#wormsliebe beim Aktionswochenende Mantelsonntag
Beim Aktionswochenende des Mantelsonntags ist #wormsliebe am Römischen Kaiser mit dabei: am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher können #wormsliebe-Kleidung kaufen, das beliebte WORMEL-Kuscheltier zum Aktionspreis erwerben und an kreativen Mitmachaktionen für Groß und Klein teilnehmen. Gleichzeitig gibt es Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und Ideen zu teilen. Ein Höhepunkt erwartet die Gäste am Samstag, wenn Künstler Daniel Ferino live ein einzigartiges #wormsliebe-Bild kreiert, das anschließend verlost wird. Am Sonntag sorgt eine Fotobox dafür, dass Erinnerungen an das gemeinsame Shopping-Erlebnis festgehalten werden können. „Mit #wormsliebe möchten wir ein Gefühl von Zusammenhalt und Lebensfreude vermitteln und freuen uns darauf, viele Menschen am Aktionswochenende zu treffen“, so die Initiatoren.

Kinderprogramm vom Stadtjugendring Worms e. V.
Eltern können ihre Kinder von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Ralfs Tanzgalerie zur Betreuung beim Stadtjugendring abgeben, während sie selbst einkaufen. Neben kleinen Bastelprojekten wird es auch die Möglichkeit zum freien Spiel geben.

Kostenloser Busverkehr
Auch in diesem Jahr wird der Wormser Busverkehr zum diesjährigen Mantelsonntag (ganztags) kostenlos angeboten. Man kann also ganz einfach ohne Ticket von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurückfahren, ohne sich um einen Parkplatz kümmern zu müssen. Und auch für Kunden von außerhalb ist das Angebot interessant: Sie können ihr Fahrzeug beispielsweise auf dem Festplatz abstellen und kostenlos mit dem Bus (gemäß regulärem Fahrplan) die Innenstadt erreichen. Diese Aktion wird von „Worms wird WOW“ ermöglicht.

Parken
Wie gewohnt sind die innenstadtnahen Parkhäuser am Dom, am Theater, am Bahnhof und im Wormser am Mantelsonntag geöffnet. Neben diesen Parkmöglichkeiten kann man auch den kostenlosen Parkplatz am Festplatz nutzen. Weitere Hinweise zu geschlossenen und offenen Parkhäusern findet man auf www.parken-worms.de.

Die Partner des Mantelsonntags
Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Zur Historie „Mantelsonntag“
Bereits vor Jahrhunderten wurde der Mantelsonntag ins Leben gerufen. Damals sollte er der Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt ermöglichen. Aufgrund von Verpflichtungen in ihren landwirtschaftlichen Betrieben konnte diese nicht während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen. Am Sonntag vor Allerheiligen bot der Mantelsonntag traditionell Gelegenheit, sich mit einem neuen Mantel für den Feiertag einzudecken.

Service
Mantelsonntag am 26. Oktober
Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

Herbstmarkt der Frauenverbände am 25. und 26. Oktober
Öffnungszeiten: Samstag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Allerheiligenmarkt vom 25. Oktober bis 2. November
Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr (1. November geschlossen)
Die Straße Marktplatz ist ab Donnerstag 23.10. im Bereich zwischen der Kreuzung Stephansgasse und Dreifaltigkeitskirche gesperrt. Die Tiefgarage der Volksbank kann jedoch normal genutzt werden. Der Wochenmarkt am 25.10 findet wie gewohnt statt.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com