Weinheim – Eine Nacht voller Live-Musik

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – 19. Nightgroove in Weinheim am 15. November – 20 Bands und DJs in der
Stadt
„Nightgroove“, die 19. Weinheimer Nacht der Livemusik am Samstag, 15.
November, wird ein echtes Erlebnis für alle, die gerne feiern. Das Programm an 19 Orten
in einer Nacht in einer Stadt besteht aus 20 Bands und DJs. Nachteulen feiern
ausgelassen, Musikliebhaber bekommen starke Shows geboten.
Ob kleine Kneipengigs zum Chillen, Tanzen und Abfeiern oder treibende Beats für die Dancefloor-Crowd – „Hier
finden alle ihren Spaß“, verspricht Veranstalter Michael Barkhausen, der vor über 20
Jahren Nightgroove nach Weinheim gebracht hat. Er kündigt an: „Ein Feuerwerk an
Sounds, das jeden Geschmack und jedes Alter abholt. Von Rock bis Elektro, von gestern
bis heute – die ganze Stadt wird zur Bühne für erstklassige Live-Acts und DJs. Ein
fulminanter City-Trip bis in die frühen Morgenstunden.“
Der Startschuss des Nightgroove fällt wieder einmal am stimmungsvoll illuminierten
Marktplatz. Hier wird die Freiluftsaison verlängert. Feuertonnen sorgen für wohlige Wärme
und Danny Wuenschel bringt echte Lagerfeuerromantik zum Start in die Nacht.
Das Programm dieses Jahr im Einzelnen:
Bellini am Marktplatz 2, 20 Uhr bis 1 Uhr: Paciano and Sax4Trax. Treibende Elektro-
Beats und melodische House-Klänge mit Live Saxophon.
Brasserie Montmartre, Obertorstraße 1, 20 Uhr bis 1 Uhr: JamSlam. Bluesrock, Poprock,
Rock und Classics. Gewölbekeller 20 Uhr bis 2 Uhr: DJ Trick-E. Partysounds, Charts,
House, RnB, HipHop, Latin, Clubsounds und Old-School-Fetenhits.
Bratar, Marktplatz 18, 20 Uhr bis 1 Uhr: MEP-Live. Klassiker aus Rock, Pop, Country und
Blues.
Cafe am Markt, 20 Uhr bis 1 Uhr: Banana Beans. Party Covers.
Cafe Central, Bahnhofstraße 19, 21 Uhr bis 2 Uhr: Ringo Ska. Ska und Reggae.
Cafe Florian, Marktplatz 8. 20 Uhr bis 1 Uhr: Karibik Tropical. Salsa, Merengue, Cha-Cha-
Cha, Mambo.
Caffe Bistro Bohème, Hauptstraße 89, 20 Uhr bis 1 Uhr: LYVE. Acoustic Cover, Pop und
Rock.
Diebsloch, Marktplatz 11, 20 Uhr bis 1 Uhr Marty Kessler. Schlager, Rock und Pop.
Festivaleröffnung auf dem Marktplatz, 19 Uhr bis 22 Uhr Danny Wuenschel. Country, Folk
und Americana.
Café Fräulein Männl, Haupstraße 155: 20 Uhr bis 1 Uhr: Steffen Deux. Dance/Electronic
Hamilton Kunst Ess Bar, Marktplatz 5, 20 Uhr bis 1 Uhr: Cover Kidzz. Glam-Rock. Die
Rock- und Pop-Klassiker der 70er.
La Cuvée, Karlsberg 1-10, 20 Uhr bis 24 Uhr: Roberto Moreno. Spanischer und
internationaler Pop.
Lilo Restaurant, Hauptstraße 112, 20 Uhr bis 1 Uhr: Microspoons, High-Energy House-
Party.
Modernes Theater, Hauptstraße 61, 21 Uhr bis 1 Uhr: The Little Buttons, Perlen aus Pop,
Rock und Soul.
Muddy´s Club, Schulstraße 3, 21 Uhr bis 2 Uhr: LEEcovers. Soul, Blues, Folk und Pop.
Novo, Hauptstraße 149, 20 Uhr bis 1 Uhr: The W Beat Boys. Reggae, Funk, Classic Rock
und Pop.
Panaderia, Hauptstraße 73, 20 Uhr bis 1 Uhr: AbiBand86. Energiegeladene Party Covers.
Platz.Hirsch, Marktplatz 9, 20 Uhr bis 2 Uhr: DJs Marco Lehnhardt & Sasch BBC
House, Deep House & Tech House.
Schabernack, Gewerbestraße 1, 23 Uhr bis 5 Uhr DJ DehJott. Late-Night-Party.
Nachtleben pur.
Und so funktioniert’s: Einmal gezahlt – überall live dabei. Der Eintritt beträgt einmalig 18
Euro (VVK). Dafür gibt‘s freien Zutritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und
Cafés. Jeder Gast stellt sich – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein persönliches
Programm zusammen, pendelt zwischen den Lokalen und groovt von einem Konzert zum
anderen.
Besonders günstig gibt es die Tickets in und um Weinheim bis zum 14. November für 18
Euro im Vorverkauf bei den Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung, im
Miramar, bei Marktkauf Scheck-In Weinheim, im Hallenbad Weinheim (dort gibt‘s noch
noch eine HaWei-Brause gratis dazu!), im Kino „Modernes Theater“, in der Filiale
Weinheim Weststadt der Volksbank Kurpfalz sowie bei der Tourist Info am Marktplatz.
Oder auf www.nightgroove.de
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim