Weinheim – Eine Nacht voller Live-Musik



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – 19. Nightgroove in Weinheim am 15. November – 20 Bands und DJs in der

Stadt

„Nightgroove“, die 19. Weinheimer Nacht der Livemusik am Samstag, 15.

November, wird ein echtes Erlebnis für alle, die gerne feiern. Das Programm an 19 Orten

in einer Nacht in einer Stadt besteht aus 20 Bands und DJs. Nachteulen feiern

ausgelassen, Musikliebhaber bekommen starke Shows geboten.

Ob kleine Kneipengigs zum Chillen, Tanzen und Abfeiern oder treibende Beats für die Dancefloor-Crowd – „Hier

finden alle ihren Spaß“, verspricht Veranstalter Michael Barkhausen, der vor über 20

Jahren Nightgroove nach Weinheim gebracht hat. Er kündigt an: „Ein Feuerwerk an

Sounds, das jeden Geschmack und jedes Alter abholt. Von Rock bis Elektro, von gestern

bis heute – die ganze Stadt wird zur Bühne für erstklassige Live-Acts und DJs. Ein

fulminanter City-Trip bis in die frühen Morgenstunden.“

Der Startschuss des Nightgroove fällt wieder einmal am stimmungsvoll illuminierten

Marktplatz. Hier wird die Freiluftsaison verlängert. Feuertonnen sorgen für wohlige Wärme

und Danny Wuenschel bringt echte Lagerfeuerromantik zum Start in die Nacht.



Das Programm dieses Jahr im Einzelnen:

Bellini am Marktplatz 2, 20 Uhr bis 1 Uhr: Paciano and Sax4Trax. Treibende Elektro-

Beats und melodische House-Klänge mit Live Saxophon.

Brasserie Montmartre, Obertorstraße 1, 20 Uhr bis 1 Uhr: JamSlam. Bluesrock, Poprock,

Rock und Classics. Gewölbekeller 20 Uhr bis 2 Uhr: DJ Trick-E. Partysounds, Charts,

House, RnB, HipHop, Latin, Clubsounds und Old-School-Fetenhits.

Bratar, Marktplatz 18, 20 Uhr bis 1 Uhr: MEP-Live. Klassiker aus Rock, Pop, Country und

Blues.

Cafe am Markt, 20 Uhr bis 1 Uhr: Banana Beans. Party Covers.

Cafe Central, Bahnhofstraße 19, 21 Uhr bis 2 Uhr: Ringo Ska. Ska und Reggae.

Cafe Florian, Marktplatz 8. 20 Uhr bis 1 Uhr: Karibik Tropical. Salsa, Merengue, Cha-Cha-

Cha, Mambo.

Caffe Bistro Bohème, Hauptstraße 89, 20 Uhr bis 1 Uhr: LYVE. Acoustic Cover, Pop und

Rock.

Diebsloch, Marktplatz 11, 20 Uhr bis 1 Uhr Marty Kessler. Schlager, Rock und Pop.



Festivaleröffnung auf dem Marktplatz, 19 Uhr bis 22 Uhr Danny Wuenschel. Country, Folk

und Americana.

Café Fräulein Männl, Haupstraße 155: 20 Uhr bis 1 Uhr: Steffen Deux. Dance/Electronic

Hamilton Kunst Ess Bar, Marktplatz 5, 20 Uhr bis 1 Uhr: Cover Kidzz. Glam-Rock. Die

Rock- und Pop-Klassiker der 70er.

La Cuvée, Karlsberg 1-10, 20 Uhr bis 24 Uhr: Roberto Moreno. Spanischer und

internationaler Pop.

Lilo Restaurant, Hauptstraße 112, 20 Uhr bis 1 Uhr: Microspoons, High-Energy House-

Party.

Modernes Theater, Hauptstraße 61, 21 Uhr bis 1 Uhr: The Little Buttons, Perlen aus Pop,

Rock und Soul.

Muddy´s Club, Schulstraße 3, 21 Uhr bis 2 Uhr: LEEcovers. Soul, Blues, Folk und Pop.

Novo, Hauptstraße 149, 20 Uhr bis 1 Uhr: The W Beat Boys. Reggae, Funk, Classic Rock

und Pop.

Panaderia, Hauptstraße 73, 20 Uhr bis 1 Uhr: AbiBand86. Energiegeladene Party Covers.

Platz.Hirsch, Marktplatz 9, 20 Uhr bis 2 Uhr: DJs Marco Lehnhardt & Sasch BBC

House, Deep House & Tech House.

Schabernack, Gewerbestraße 1, 23 Uhr bis 5 Uhr DJ DehJott. Late-Night-Party.

Nachtleben pur.

Und so funktioniert’s: Einmal gezahlt – überall live dabei. Der Eintritt beträgt einmalig 18

Euro (VVK). Dafür gibt‘s freien Zutritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und

Cafés. Jeder Gast stellt sich – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein persönliches

Programm zusammen, pendelt zwischen den Lokalen und groovt von einem Konzert zum

anderen.

Besonders günstig gibt es die Tickets in und um Weinheim bis zum 14. November für 18

Euro im Vorverkauf bei den Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung, im

Miramar, bei Marktkauf Scheck-In Weinheim, im Hallenbad Weinheim (dort gibt‘s noch

noch eine HaWei-Brause gratis dazu!), im Kino „Modernes Theater“, in der Filiale

Weinheim Weststadt der Volksbank Kurpfalz sowie bei der Tourist Info am Marktplatz.

Oder auf www.nightgroove.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim