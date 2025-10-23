  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.10.2025, 22:38 Uhr

SÜW – Früherer Ortsbürgermeister Lothar Anton mit Landesehrennadel ausgezeichnet – Gommersheim vielfach weiterentwickelt


SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der frühere Ortsbürgermeister von Gommersheim Lothar Anton hat die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

Landrat Dietmar Seefeldt hat ihm im Kreishaus SÜW die Auszeichnung verliehen, im Namen des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und in Anerkennung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten im Dienste der Gemeinschaft. Lothar Anton, der seit vergangenem Jahr Ehrenbürger von Gommersheim ist, hat die Ortsgemeinde im äußersten Nordosten des Kreises SÜW zwei Jahrzehnte lang engagiert als Ortsbürgermeister geprägt und auf vielen Feldern entscheidend weiterentwickelt.

Vorgeschlagen für die staatliche Ehrung hatte Lothar Anton der Landtagsabgeordnete Florian Maier, der ebenfalls an der Ehrungsveranstaltung teilnahm. Persönliche Glückwünsche überbrachten des Weiteren Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern sowie die Kreisbeigeordneten Uwe Huth und Werner Schreiner. Familie, Freunde und Wegbegleiterinnen und -begleiter von Lothar Anton und Ehefrau Elke Anton waren ebenfalls zur Verleihung ins Kreishaus gekommen.

Gemeinderatsmitglied – Beigeordneter – Ortsbürgermeister
Landrat Seefeldt ging auf die vielen Erfolge ein, die Lothar Anton als Ortsbürgermeister für Gommersheim erreicht hat. „Der Weg von Lothar Anton in der Kommunalpolitik begann ganz klassisch: Zunächst war er, ab 1994, Mitglied im Gemeinderat, dann von 1998 bis 2004 auch Erster Beigeordneter. Danach wurde er Ortsbürgermeister und blieb es 20 Jahre lang, bis 2024″, so Seefeldt. Was für viele dann auch dazugehöre, um die Interessen der Ortsgemeinde stark zu vertreten und sich zu vernetzen, sei eine Mitgliedschaft im Verbandsgemeinderat. Der Gommersheimer Lothar Anton war sogar drei Jahrzehnte lang im Rat der Verbandsgemeinde Edenkoben, aus dem er im vergangenen Jahr verabschiedet worden war.

Von Neubaugebiet bis Dorfchronik
Die Ortsgemeinde Gommersheim hat sich unter dem Ortsbürgermeister Lothar Anton stark entwickelt, wie der Landrat betonte. Unter anderem habe Anton drei Neubaugebiete ins Leben gerufen, die in Summe 150 Grundstücke umfassen. „Vielen Dank für das Schaffen von Wohnraum für junge Leute. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, damit unsere Dörfer zukunftsfähig bleiben.“ Auch das in Lothar Antons Zeit als Ortsbürgermeister fallende Projekt „Betreutes Wohnen“ in Gommersheim, das soziale Verantwortung für junge wie alte Menschen trage, sei beispielgebend.

„Das ist ein Projekt, das ich außerordentlich begrüße, denn es ist wichtig, dass wir für jede Ortschaft passende Strukturen etablieren, um das Wohnen in der Gemeinde auch im fortgeschrittenen Alter zu ermöglichen.“ Auch sei die alte Schule saniert worden und dann als „Haus der Vereine“ umgenutzt worden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer Ortsgemeinde eine solche Liste an Projekten abgearbeitet wird“, so Seefeldt. „Das ist beachtlich und verdient Respekt und Anerkennung.“

Er zählte zahlreiche weitere Projekte auf, die die Ortsgemeinde Gommersheim in den vergangenen Jahren gestemmt hat: die Turnhallenmodernisierung, der Rathaus-Ausbau, das Projekt „Bäume für die Ewigkeit“ mit dem NABU im Gommersheimer Wald, dass der Vogellehrpfad – begleitet vom NABU – neu beschildert, der Schänzelturm grundsaniert, der Forsthof im Vorderwald innen und außen saniert und die Grillhütte mit Strom versorgt wurde. Auch auf dem Friedhof hat die Ortsgemeinde unter Lothar Anton gewirkt: Die Einsegnungshalle und Kühlkammern wurden saniert und neue Grabfelder angelegt. Auf dem Dach des SV Gommersheim konnte kostenneutral eine neue PV-Anlage montiert werden.

Der Kindergarten wurde zunächst neu gebaut, später ausgebaut zur vierzügigen Kindertagesstätte auch für Ein- und Zweijährige. Auch der Dorfplatz zeigte sich nach der Umgestaltung mit neuem Gesicht, inklusive ausgetauschter Pergola, Bepflanzung und einem Gedenkstein. Lothar Anton wirkte außerdem an der ersten Dorfchronik mit und verwirklichte den Internetauftritt der Ortsgemeinde. Er war ebenso tatkräftiger Mitorganisator der 1200-Jahr-Feier von Gommersheim. Ein weiteres großes Thema im Ort war die Gasversorgung. Ein Verkehrsleitsystem haben die Gommersheimer inzwischen auch, mit Hinweisschildern auf öffentliche Einrichtungen und Gewerbebetriebe. Nicht zu vergessen: Ein Radweg von Gommersheim nach Geinsheim entstand. Ebenso packte Anton das Thema der Straßenbeleuchtung an; sie wurde komplett ausgetauscht.

Der Ortsbürgermeister war des Weiteren Gründungsmitglied des örtlichen Jugendpflegefördervereins und in den ersten Wochen dessen Erster Vorsitzender, bis die Wahlen abgeschlossen waren. Im alten Feuerwehrhaus fand die Jugend passende Räumlichkeiten, die für sie umgebaut wurden. Ortsbürgermeister Lothar Anton engagierte sich bei allen Bauprojekten der Ortsgemeinde auch als „Bauaufsicht“ und behielt den Baufortschritt vor Ort im Auge.

Auch der Kalender der Ortsgemeinde Gommersheim hat sich unter Lothar Anton verändert: Die Kerwe wurde aus dem Oktober heraus und in den Sommermonat Juli hinein verlegt – durch offene Höfe und eine Handwerksausstellung gewann sie darüber hinaus an Attraktivität. Der Gommersheimer Weihnachtsmarkt und der Neujahrsempfang kamen dazu.

Bildunterschrift: Bei der Verleihung der Landesehrennadel von links nach rechts: Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben Daniel Salm, Landrat Dietmar Seefeldt, Geehrter Lothar Anton, Elke Anton, Landtagsabgeordneter Florian Maier, Kreisbeigeordneter Uwe Huth und Kreisbeigeordneter Werner Schreiner. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com