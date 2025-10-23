SÜW – Früherer Ortsbürgermeister Lothar Anton mit Landesehrennadel ausgezeichnet – Gommersheim vielfach weiterentwickelt



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der frühere Ortsbürgermeister von Gommersheim Lothar Anton hat die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

Landrat Dietmar Seefeldt hat ihm im Kreishaus SÜW die Auszeichnung verliehen, im Namen des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und in Anerkennung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten im Dienste der Gemeinschaft. Lothar Anton, der seit vergangenem Jahr Ehrenbürger von Gommersheim ist, hat die Ortsgemeinde im äußersten Nordosten des Kreises SÜW zwei Jahrzehnte lang engagiert als Ortsbürgermeister geprägt und auf vielen Feldern entscheidend weiterentwickelt.

Vorgeschlagen für die staatliche Ehrung hatte Lothar Anton der Landtagsabgeordnete Florian Maier, der ebenfalls an der Ehrungsveranstaltung teilnahm. Persönliche Glückwünsche überbrachten des Weiteren Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern sowie die Kreisbeigeordneten Uwe Huth und Werner Schreiner. Familie, Freunde und Wegbegleiterinnen und -begleiter von Lothar Anton und Ehefrau Elke Anton waren ebenfalls zur Verleihung ins Kreishaus gekommen.

Gemeinderatsmitglied – Beigeordneter – Ortsbürgermeister

Landrat Seefeldt ging auf die vielen Erfolge ein, die Lothar Anton als Ortsbürgermeister für Gommersheim erreicht hat. „Der Weg von Lothar Anton in der Kommunalpolitik begann ganz klassisch: Zunächst war er, ab 1994, Mitglied im Gemeinderat, dann von 1998 bis 2004 auch Erster Beigeordneter. Danach wurde er Ortsbürgermeister und blieb es 20 Jahre lang, bis 2024″, so Seefeldt. Was für viele dann auch dazugehöre, um die Interessen der Ortsgemeinde stark zu vertreten und sich zu vernetzen, sei eine Mitgliedschaft im Verbandsgemeinderat. Der Gommersheimer Lothar Anton war sogar drei Jahrzehnte lang im Rat der Verbandsgemeinde Edenkoben, aus dem er im vergangenen Jahr verabschiedet worden war.

Von Neubaugebiet bis Dorfchronik

Die Ortsgemeinde Gommersheim hat sich unter dem Ortsbürgermeister Lothar Anton stark entwickelt, wie der Landrat betonte. Unter anderem habe Anton drei Neubaugebiete ins Leben gerufen, die in Summe 150 Grundstücke umfassen. „Vielen Dank für das Schaffen von Wohnraum für junge Leute. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, damit unsere Dörfer zukunftsfähig bleiben.“ Auch das in Lothar Antons Zeit als Ortsbürgermeister fallende Projekt „Betreutes Wohnen“ in Gommersheim, das soziale Verantwortung für junge wie alte Menschen trage, sei beispielgebend.

„Das ist ein Projekt, das ich außerordentlich begrüße, denn es ist wichtig, dass wir für jede Ortschaft passende Strukturen etablieren, um das Wohnen in der Gemeinde auch im fortgeschrittenen Alter zu ermöglichen.“ Auch sei die alte Schule saniert worden und dann als „Haus der Vereine“ umgenutzt worden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer Ortsgemeinde eine solche Liste an Projekten abgearbeitet wird“, so Seefeldt. „Das ist beachtlich und verdient Respekt und Anerkennung.“

Er zählte zahlreiche weitere Projekte auf, die die Ortsgemeinde Gommersheim in den vergangenen Jahren gestemmt hat: die Turnhallenmodernisierung, der Rathaus-Ausbau, das Projekt „Bäume für die Ewigkeit“ mit dem NABU im Gommersheimer Wald, dass der Vogellehrpfad – begleitet vom NABU – neu beschildert, der Schänzelturm grundsaniert, der Forsthof im Vorderwald innen und außen saniert und die Grillhütte mit Strom versorgt wurde. Auch auf dem Friedhof hat die Ortsgemeinde unter Lothar Anton gewirkt: Die Einsegnungshalle und Kühlkammern wurden saniert und neue Grabfelder angelegt. Auf dem Dach des SV Gommersheim konnte kostenneutral eine neue PV-Anlage montiert werden.

Der Kindergarten wurde zunächst neu gebaut, später ausgebaut zur vierzügigen Kindertagesstätte auch für Ein- und Zweijährige. Auch der Dorfplatz zeigte sich nach der Umgestaltung mit neuem Gesicht, inklusive ausgetauschter Pergola, Bepflanzung und einem Gedenkstein. Lothar Anton wirkte außerdem an der ersten Dorfchronik mit und verwirklichte den Internetauftritt der Ortsgemeinde. Er war ebenso tatkräftiger Mitorganisator der 1200-Jahr-Feier von Gommersheim. Ein weiteres großes Thema im Ort war die Gasversorgung. Ein Verkehrsleitsystem haben die Gommersheimer inzwischen auch, mit Hinweisschildern auf öffentliche Einrichtungen und Gewerbebetriebe. Nicht zu vergessen: Ein Radweg von Gommersheim nach Geinsheim entstand. Ebenso packte Anton das Thema der Straßenbeleuchtung an; sie wurde komplett ausgetauscht.

Der Ortsbürgermeister war des Weiteren Gründungsmitglied des örtlichen Jugendpflegefördervereins und in den ersten Wochen dessen Erster Vorsitzender, bis die Wahlen abgeschlossen waren. Im alten Feuerwehrhaus fand die Jugend passende Räumlichkeiten, die für sie umgebaut wurden. Ortsbürgermeister Lothar Anton engagierte sich bei allen Bauprojekten der Ortsgemeinde auch als „Bauaufsicht“ und behielt den Baufortschritt vor Ort im Auge.

Auch der Kalender der Ortsgemeinde Gommersheim hat sich unter Lothar Anton verändert: Die Kerwe wurde aus dem Oktober heraus und in den Sommermonat Juli hinein verlegt – durch offene Höfe und eine Handwerksausstellung gewann sie darüber hinaus an Attraktivität. Der Gommersheimer Weihnachtsmarkt und der Neujahrsempfang kamen dazu.

Bildunterschrift: Bei der Verleihung der Landesehrennadel von links nach rechts: Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben Daniel Salm, Landrat Dietmar Seefeldt, Geehrter Lothar Anton, Elke Anton, Landtagsabgeordneter Florian Maier, Kreisbeigeordneter Uwe Huth und Kreisbeigeordneter Werner Schreiner. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung SÜW