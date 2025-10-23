Speyer – Informationen zur Verkehrsfreigabe der Zufahrt zum P+R Parkhaus und Vollsperrung der Waldstraße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Straßenbauarbeiten an der Zufahrt zum P+R Parkhaus am Hauptbahnhof befinden sich in einer weit fortgeschrittenen Phase. Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen, die eine Planung erschweren, kann der genaue Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe noch nicht festgelegt werden.

Stand heute, 23. Oktober 2025, ist noch nicht determinierbar, ob die Zufahrt zum Freitagnachmittag, 24. Oktober 2025, am Samstag, 25. Oktober 2025, oder erst in der kommenden Kalenderwoche 44 für den Verkehr freigegeben werden kann.

Im Anschluss an die Verkehrsfreigabe erfolgt der fünfte und letzte Bauabschnitt, der eine Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt zur Waldstraße erforderlich macht. Diese Vollsperrung ist voraussichtlich von Montag, 27. Oktober 2025, bis Mittwoch, 29. Oktober 2025, geplant. Sollte die Zufahrt zum P+R Parkhaus am Montag, 27. Oktober 2025, noch gesperrt sein, wird sich die Einrichtung der Vollsperrung der Waldstraße entsprechend verschieben.

Weitere Informationen zur Baumaßnahme sind unter www.speyer.de/parken abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer