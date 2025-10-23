Speyer – Deutlicher Anstieg bei Drogenverstößen im Straßenverkehr – Wagner: „Teillegalisierung von Cannabis zeigt jetzt ihre Schattenseiten“



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) zeigt sich besorgt über die aktuellen Zahlen zu Alkohol- und Drogenverstößen im Straßenverkehr, die aus seiner Kleinen Anfrage an die Landesregierung hervorgehen. Besonders die Zahl der Drogenverstöße ist im Jahr 2024 deutlich angestiegen – ein Anstieg, der zeitlich mit der Teillegalisierung von Cannabis am 1. April 2024 zusammenfällt.

„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Während Alkoholverstöße im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen sind, haben sich die Drogenverstöße im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt mehr als verdoppelt – von 85 Fällen im Jahr 2023 auf 182 im Jahr 2024. Diese Entwicklung ist alarmierend und darf nicht einfach hingenommen werden“, so Wagner. Der Abgeordnete sieht einen Zusammenhang zwischen der Gesetzesänderung und der steigenden Zahl an Drogenfahrten: „Wer meint, die Teillegalisierung von Cannabis bleibe ohne Folgen für die Verkehrssicherheit, irrt gewaltig. Die Verunsicherung bei vielen Verkehrsteilnehmern ist groß, und offenbar überschätzen manche ihre Fahrtüchtigkeit nach dem Konsum von Cannabis. Das gefährdet Menschenleben.“

Die Landesregierung verweist in ihrer Antwort darauf, dass keine gesonderte statistische Erfassung von Alkohol- und Drogenkontrollen erfolge und auch keine zusätzlichen personellen Ressourcen ausgewiesen werden könnten. Für Wagner ist das unzureichend: „Gerade angesichts der neuen Rechtslage wäre es zwingend notwendig, die Kontrollen gezielt auszuweiten und die Polizeidienststellen personell zu stärken. Nur so kann verhindert werden, dass sich immer mehr Menschen unter Drogen ans Steuer setzen.“

Neben repressiven Maßnahmen fordert Wagner auch eine verstärkte Präventionsarbeit, insbesondere bei jungen Fahranfängern: „Wenn der Bund eine Droge teilweise legalisiert, trägt er auch Verantwortung für Aufklärung und Verkehrssicherheit. Die Polizei und Schulen dürfen damit nicht allein gelassen werden.“

Abschließend betont der CDU-Abgeordnete: „Die Sicherheit auf unseren Straßen hat oberste Priorität. Die Cannabis-Teillegalisierung war ein politisches Experiment auf dem Rücken der Verkehrssicherheit – die Folgen sehen wir jetzt schwarz auf weiß.“

Foto: Torsten Silz, die Rechte liegen bei Michael Wagner, MdL

Quelle: CDU Speyer