Rhein-Pfalz-Kreis – Fußgönheimer Spielkreis lädt zum fröhlichen Musiktheater „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ ein

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein lustiges Musiktheater rund um eine scheinbar unmögliche Mission: Die Kinder und Jugendlichen des Fußgönheimer Spielkreises präsentieren am Dienstag, 28. Oktober, um 18 Uhr im Palatinum Mutterstadt „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“.

In der Geschichte nach dem Märchen der Gebrüder Grimm wird Glückskind

Hans prophezeit, dass er eines Tages die Königstochter heiraten wird. Der König hat

da aber ganz andere Pläne und schickt Hans deswegen los, die drei goldenen

Haaren des Teufels zu holen. Eine gefährliche Aufgabe, die Hans als Glückskind

aber nicht alleine lösen muss. Bei der fröhlichen Aufführung der Musikschule des

Rhein-Pfalz-Kreises – eingerichtet von Bine Stoll – wird nicht nur gespielt, sondern

auch viel musiziert.

Eintritt: 4 Euro bzw. 3 Euro (ermäßigt). Karten gibt es an der Abendkasse oder im

Vorverkauf im Palatinum Mutterstadt (Bohligstraße 1, 67112 Mutterstadt) oder in der

Buchhandlung Frank (Burgunder Platz 3, 67117 Limburgerhof).

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis