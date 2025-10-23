Mannheimer Hallenbäder – Neue Schwimmkurse ab 3. November 2025 online buchbar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, 3. November 2025, 8 Uhr werden die neuen Schwimmkurse 2026 der vier Mannheimer Hallenbäder, dem Gartenhallenbad Neckarau, dem Herschelbad, dem Hallenbad Vogelstang und dem Hallenbad Waldhof-Ost über die Webseite www.schwimmen-mannheim.de veröffentlicht und können dann im Buchungsportal für Kurse für alle Interessierten online gebucht werden.

Schwimmkurse nicht nur für Kinder

Der Fachbereich Sport und Freizeit bietet in den städtischen Hallenbädern ein breites Angebot von Schwimmkursen an. Beim Angebot „SchwimmSTARter“, dem Schwimmkurs für Anfänger, werden Kinder auf spielerische Weise und mit viel Spaß und Freude an die Grundfähigkeiten des Schwimmens (Gleiten, Schweben, Tauchen, Springen) herangeführt. Im Kurs kann das Seepferdchen erlangt werden. Die Kurszeit beträgt bei den Anfängerkursen (6 bis 9 Jahre und 10 bis15 Jahre) jeweils zehn Mal 45 Minuten (Einmal die Woche über 10 Wochen verteilt bzw. zwei Mal die Woche auf 5 Wochen verteilt). Die Kurse kosten jeweils 85 Euro.

Zusätzlich werden im Herschelbad Schwimmkurse für Erwachsene von 10 Einheiten zum Preis von insgesamt 125 Euro angeboten.

Bequeme Online-Buchung

Die ab dem 5. Januar 2026 startenden 30 Kurse können bequem online gebucht werden. Eine Mehrfachbuchung pro Kind ist nicht erlaubt. Eine Vor-Ort-Buchung in den einzelnen Bädern ist nicht möglich. Die Bezahlung erfolgt über das Kursportal.

Quelle: Stadt Mannheim