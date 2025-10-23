Mannheim – Sport und Spaß in den Herbstferien – Eissportzentrum Herzogenried mit zusätzlichen Angeboten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Samstag, den 11. Oktober läuft die Eislaufsaison 2025/2026 im Eissportzentrum Herzogenried und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind wieder gerne auf dem Eis, insbesondere beim Rundlauf über zwei Eishallen, der immer freitags und am Wochenende angeboten wird. Während der kommenden Herbstferien vom 27. bis 31. Oktober bietet das Eissportzentrum nun zusätzliche Angebote und verlängerte Öffnungszeiten an.

Zusätzliche Angebote

In den Herbstferien Baden-Württembergs wird wieder der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten, und zwar vom 28. bis 31. Oktober jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr. Hier haben die Eissport-Fans Gelegenheit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und dem schnellen Kufensport zu frönen. Jede und jeder kann hier teilnehmen. Selbst mitzubringen sind die Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeschläger und Puck.



Verlängerte Öffnungszeiten

Die verlängerten und zusätzlichen Öffnungszeiten in den Herbstferien vom 27. bis 31. Oktober sehen wie folgt aus:

Reformationstag (31.10.2025): Fr. von 10.00–12.00 Uhr, 14.00–17.30 Uhr und 20.00–22.00 Uhr,

Allerheiligen (01.11.2025): Sa. von 10.00–13.30 Uhr sowie von 15.30–18.30 Uhr und 20.00–22.00 Uhr Rundlauf,

Zusätzlicher öffentlicher Lauf: Mo. bis Fr. von 14.00–17.30 Uhr,

Zusätzlicher Schlägerlauf (28.-31.10.2025): Di., Mi., Do. und Fr. von 10.00–12.00 Uhr

Für einen Besuch des Eissportzentrums können Tickets an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) gekauft werden. Mit den Online-Tickets können die Warteschlangen an der Kasse umgangen werden.

Weitere Informationen gibt es beim Eissportzentrum Herzogenried unter der Telefonnummer 0621-301095, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder im Internet unter www.mannheim.de/eislaufen

Quelle: Stadt Mannheim